Бив чужу дружину: Івана Урганта несподівано звинуватили в рукоприкладстві

Івана Урганта втрутилися в сімейний конфлікт сімейного аб'юзера.

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Івана Урганта поставили в незручне становище / Колаж Главред, фото Instagram/urgantcom

Російський актор Марат Башаров, який славиться своєю фізичною агресією по відношенню до дружини, несподівано вплутав у сімейні розбірки і телеведучого Івана Урганта, який не підтримав військове вторгнення Росії в Україну.

Як пишуть пропагандистські російські ЗМІ, актор КВК Богдан Лісевський заявив, що Ургант причетний до насильства над дружиною Башарова. "Ви знайомі з Маратом Башаровим, тобто, виходить, ви через одне рукостискання били його дружину", - заявив КВН-щик.

"Я прошу, коли такі жарти звучать, поставити себе на місце гостя. Уявіть, що Марат вашу бабусю б'є, уявіть на секунду. Мені здається, це жорстко, як би вона не любила "Битву екстрасенсів", - відповів тоді ведучий.

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Варто зазначити, що артиста звинувачували в рукоприкладстві не один раз. Про це говорили дві його колишні дружини - Катерина Архарова та Єлизавета Шевиркова. Жінки запевняли, що навіть потрапляли до лікарні через побої. Усе це активно обговорювалося в ефірі російських пропагандистських телеканалів.

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Нагадаємо, раніше Главред писав, що російський шоумен і актор Іван Ургант, якого було визнано в Росії іноземним агентом через його антивоєнні висловлювання і який публічно визнав жахливим напад Росії на Україну,тепер зробив дивну заяву.

Нагадаємо, раніше російський шоумен і актор Іван Ургант став предметом цькування пропагандистських росЗМІ через його антивоєнні висловлювання. Наприкінці лютого артист пішов у творчу відпустку і нібито вирушив до Ізраїлю, де має громадянство з 2018 року.

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Хто такий Іван Ургант Іван Ургант - російський актор, шоумен, теле- і радіоведучий, композитор, продюсер, сценарист і режисер. З 2012 року - ведучий телепередачі "Вечірній Ургант" на російському "Первом канале". У війні Росії проти України, артист став на бік мирної України.

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