Ургант показав дорослу красуню-доньку і похвалився її талантом

Російський шоумен і актор Іван Ургант, якого визнали в Росії іноземним агентом через його антивоєнні висловлювання і публічно визнав жахливим напад Росії на Україну, показав свою молодшу дочку.
На своїй сторінці в Instagram, шоумен виклав фото дорослої красивої дівчини, де привітав її з 16-ти річчям. "У мене в бороді жодного прямого волоса, але і їжі залишків немає в ній! Світ здивувавши міццю Нинкиного голосу, йду - з красивою, Шістнадцятирічною", - написав гордий тато.
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Хто такий Іван Ургант
Іван Ургант - російський актор, шоумен, теле- і радіоведучий, композитор, продюсер, сценарист і режисер. З 2012 року - ведучий телепередачі "Вечірній Ургант" на російському "Первом канале".
У війні Росії проти України, артист став на бік мирної України.
Нагадаємо, раніше російський шоумен і актор Іван Ургант став предметом цькування пропагандистських росЗМІ через його антивоєнні висловлювання. Наприкінці лютого артист пішов у творчу відпустку і нібито вирушив до Ізраїлю, де має громадянство з 2018 року.
Усі телепроєкти Урганта поки заморожені. Сукупність цих факторів стала благодатним ґрунтом для різних пліток. Одна з них, яку поширює режисер-путініст Едуард Бояков, зачепила шоумена сильніше за інших, і він вирішив відповісти кривднику і всім пліткарям в одній особі.
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