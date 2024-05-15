Ургант показав дорослу красуню-доньку і похвалився її талантом

Російський ведучий і актор Іван Ургант похвалився своєю дорослою донькою.

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Іван Ургант похвалився своєю донькою / Колаж Главред, фото Instagram/urgantcom

Російський шоумен і актор Іван Ургант, якого визнали в Росії іноземним агентом через його антивоєнні висловлювання і публічно визнав жахливим напад Росії на Україну, показав свою молодшу дочку.

На своїй сторінці в Instagram, шоумен виклав фото дорослої красивої дівчини, де привітав її з 16-ти річчям. "У мене в бороді жодного прямого волоса, але і їжі залишків немає в ній! Світ здивувавши міццю Нинкиного голосу, йду - з красивою, Шістнадцятирічною", - написав гордий тато.

Хто такий Іван Ургант Іван Ургант - російський актор, шоумен, теле- і радіоведучий, композитор, продюсер, сценарист і режисер. З 2012 року - ведучий телепередачі "Вечірній Ургант" на російському "Первом канале". У війні Росії проти України, артист став на бік мирної України.

Нагадаємо, раніше російський шоумен і актор Іван Ургант став предметом цькування пропагандистських росЗМІ через його антивоєнні висловлювання. Наприкінці лютого артист пішов у творчу відпустку і нібито вирушив до Ізраїлю, де має громадянство з 2018 року.

Усі телепроєкти Урганта поки заморожені. Сукупність цих факторів стала благодатним ґрунтом для різних пліток. Одна з них, яку поширює режисер-путініст Едуард Бояков, зачепила шоумена сильніше за інших, і він вирішив відповісти кривднику і всім пліткарям в одній особі.

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