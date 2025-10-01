Рус
"Герой Азову одягнув": Цимбалюк різко відповів військовослужбовцю

Христина Трохимчук
1 жовтня 2025, 15:57
Актор Тарас Цимбалюк відповів на звинувачення колеги Данііла Мірешкіна.
Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк потрапив у скандал через військову форму / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк відповів актору і військовослужбовцю Даніілу Мірешкіну, який заявив, що на тлі скандалів Цимбалюк не мав права одягати військову форму "Азова". Мірешкін зазначив, що актор не має стосунку до української армії та зіпсував свою репутацію дружбою з Анною Алхім.

Цимбалюк відповів на звинувачення у своєму Instagram та розповів, за яких умов погодився вдягнути військову форму та шеврон "Азову".

"Легендарний підрозділ "Азов" ініційовано доєднався до співпраці над фільмом "Привіт Лютий", де я зараз знімаюсь. Співпраця створена за участі Держкіно, продюсерів і тд. Більше того, Герой "Азову" одягнув на мене свій бронік і шеврон. Далі, бійці "Азову" постійно присутні на фільмуванні і вони інструктують акторів у військових тонкощах та специфіці. Цей жест був узгоджений задовго до старту зйомок", — розповів актор.

Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк на зйомках фільму "Лютий привіт" / фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Тарас також зауважив, що наразі в Україні знімають багато фільмів та серіалів, які зображають війну, тому актори часто вдягають військову форму для ролей військовослужбовців.

"В Києві за 4 роки знято кілька десятків фільмів про сучасні трагічні реалії. 90% людей в кадрі, що носять однострій та шеврони різних підрозділів актори. Але, традиційно, вирішили висунути претензії мені", — написав Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк - волонтерство / фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Також актор розповів, що продовжує допомагати українській армії і заявив, що знецінення його особистості є закидом до усіх акторів-волонтерів.

"Ще, мій театр з перших днів війни, щомісяця допомагає нашим Героям. З кожної вистави якась частина йде на підтримку фронту. Ми мільйони вже спрямували на допомогу ЗСУ. Я зіграв майже 300 вистав: після кожної я стою на авансцені і закликаю допомагати нашій армії. Знецінивши зараз мене, поставили під сумнів важливу волонтерську роль моїх колег, котрі теж всі ці 4 роки збирають гроші для бійців. Я, звісно, зробив висновки", — підсумував Тарас та закликав донатити на актуальні збори.

Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк / інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, що український відомий актор і військовослужбовець Данііл Мірешкін відреагував на те, що Тарас Цимбалюк показався у військовій формі на зйомках. Він заявив, що актор зіпсував свою репутацію.

Також українська акторка Катерина Кузнецова в липні 2025 року оголосила про розставання з бойфрендом-росіянином. Претендентом на її серце називають українського актора Тараса Цимбалюка. Катерина відверто розповіла про стосунки з колегою.

Про персону: Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно і телебачення. Найбільш відомий роботами в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" і "Жіночий лікар".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Тарас Цимбалюк
Зашуршить у кишенях: три знаки китайського зодіаку розбагатіють у жовтні

08:53

Без стратегії тактичні успіхи не врятують УкраїнуПогляд

08:42

Трагедія в Одесі: масштабний потоп забрав життя 9 осіб, серед жертв - дитинаФото

