На сцені стало зле: легендарного американського співака доставили до лікарні

Він кілька разів був змушений сідати під час виконання пісні.

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Лайонеллу Річчі госпіталізували / Колаж "Главред", фото Вікіпедія

Коротко:

Що сталося з артисткою

Де він був

Легендарного американського артиста, актора та співака Лайонела Річі терміново доставили до лікарні після того, як йому стало зле на сцені, і він раптово достроково завершив свій концерт.

У середу представник пожежної служби Сент-Пола Джеймі Сміт підтвердив виданню Page Six, що вони "вчора ввечері доставили дорослого чоловіка з арени до місцевої лікарні".

відео дня

Лайонелу Річі стало зле / Фото Вікіпедія

Однак поточний стан співака, виконавця хіта "All Night Long", залишається незрозумілим.

Під час першого концерту свого північноамериканського туру по 26 містах у Grand Casino Arena в Сент-Полі, штат Міннесота, чотириразовий лауреат премії "Греммі" почувався зле прямо на сцені.

На відео, опублікованих у мережі, Річі, який виступав разом із Earth, Wind & Fire, кілька разів був змушений сідати під час виконання пісні "Dancing on the Ceiling".

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Про особу: Лайонел Річчі Лайонел Річчі — американський співак, музикант, композитор, актор. Лайонел Річі, поряд із Майклом Джексоном і Принсом, "панував на Олімпі" світової поп-музики в першій половині 1980-х років. Усі тринадцять синглів, випущених ним у 1981—1987 роках, потрапили до першої десятки Billboard Hot 100, п’ять із них — на перше місце. Лайонел Річі був удостоєний безлічі нагород, зокрема премії Центру Кеннеді, чотирьох премій "Греммі", премії "Оскар" та 17 премій "The American Music Awards".

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