Білик з’явилася в яскравому образі й захотіла з’їсти саму себе

Коротко:
- Як зараз виглядає Ірина Білик
- Що вона одягла
Відома українська співачка Ірина Білик похвалилася яскравим образом і зробила зізнання про себе.
Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.
"Сама б себе з’їла. І знаєте, мені здається, це дуже приємне відчуття для жінки", — написала вона.
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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше також музичний продюсер Володимир Бебешко несподівано поділився тим, що пережив серйозні проблеми зі здоров'ям.
Раніше також співачка-мовчунка Анна Седокова, яка мовчить про те, що терористична Росія напала на її батьківщину — Україну, впала зі сцени й показала, що співає під фонограму.
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Про особу: Ірина Білик
Ірина Білик — українська співачка, композиторка та авторка пісень. Народна артистка України (2008). Завдяки високій популярності (особливо в 90-ті), любові до перевтілень та величезному впливу на формування української популярної музики Білик називають "українською Мадонною". Співачка випустила 12 студійних альбомів і 48 синглів. Найпопулярніші треки: "Так просто", "Ми будемо разом", "Рябіна червона", "Кохання. Отрута" тощо.
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