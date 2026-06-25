Білик з’явилася в яскравому образі й захотіла з’їсти саму себе

Українська співачка Ірина Білик продемонструвала свій стильний образ.

https://glavred.net/stars/bilyk-pokazalas-v-yarkom-obraze-i-zahotela-sest-sebya-samu-10775642.html Посилання скопійоване

Ірина Білик з’явилася у яскравому образі / колаж: Главред, фото: facebook.com/bilyk.iryna

Коротко:

Як зараз виглядає Ірина Білик

Що вона одягла

Відома українська співачка Ірина Білик похвалилася яскравим образом і зробила зізнання про себе.

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

відео дня

Ірина Білик продемонструвала яскравий образ / Фото Instagram/bilyk_iryna

"Сама б себе з’їла. І знаєте, мені здається, це дуже приємне відчуття для жінки", — написала вона.

Ірина Білик продемонструвала яскравий образ / Фото Instagram/bilyk_iryna

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше також музичний продюсер Володимир Бебешко несподівано поділився тим, що пережив серйозні проблеми зі здоров'ям.

Раніше також співачка-мовчунка Анна Седокова, яка мовчить про те, що терористична Росія напала на її батьківщину — Україну, впала зі сцени й показала, що співає під фонограму.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Ірина Білик Ірина Білик — українська співачка, композиторка та авторка пісень. Народна артистка України (2008). Завдяки високій популярності (особливо в 90-ті), любові до перевтілень та величезному впливу на формування української популярної музики Білик називають "українською Мадонною". Співачка випустила 12 студійних альбомів і 48 синглів. Найпопулярніші треки: "Так просто", "Ми будемо разом", "Рябіна червона", "Кохання. Отрута" тощо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред