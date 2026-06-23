"Хочеться жити": у Бебешко стався інсульт

Коротко:
- Що сталося з продюсером
- Як він бореться з недугою
Музичний продюсер Володимир Бебешко несподівано розповів, що пережив серйозні проблеми зі здоров'ям.
Про це він розповів в інтерв’ю Славі Деміну.
За словами продюсера, він зараз мешкає в Польщі та переніс інсульт. За його словами, він би не виїхав з України, якби не хвороба.
"Удар був сильним. Я й не ходив, і не говорив. Я ходжу, я з вами розмовляю, і сподіваюся, що буду ще краще", — каже він.
За словами Бебешка, він зараз проходить реабілітацію. Він займається фізкультурою і по три години гуляє в лісі.
Продюсер каже, що лише 15 відсотків пацієнтів повністю одужують. Але він явно працює над собою.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Зазначимо, як повідомляв Главред, російська ведуча, блогерка та багатодітна мати Лерчек(справжнє ім’я — Валерія Чекаліна), яка хворіє на рак шлунка четвертого ступеня,зробила розпачливу заяву щодо російської влади.
Раніше також російський композитор Костянтин Меладзе несподівано опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram.
Вас також може зацікавити:
- "Соромно викликати прибиральницю": Фреймут поскаржилася на складне життя в Лондоні
- Виїхала з України з бойфрендом і сином: Денисенко з'явилася за кордоном
- На спортивному заході: Зеленська зважилася на несподіваний образ для офіційного виходу
Про особу: Володимир Бебешко
Володимир Бебешко — український звукорежисер і музичний продюсер. Брат співака та заслуженого артиста України Левка Дурка (Леонтія Бебешко), продюсер гурту "Пающие трусы".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред