"Хочеться жити": у Бебешко стався інсульт

Популярний український продюсер має серйозні проблеми зі здоров’ям.

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Володимир Бебешко переніс інсульт / Колаж "Главред", фото — скріншот

Коротко:

Що сталося з продюсером

Як він бореться з недугою

Музичний продюсер Володимир Бебешко несподівано розповів, що пережив серйозні проблеми зі здоров'ям.

Про це він розповів в інтерв’ю Славі Деміну.

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За словами продюсера, він зараз мешкає в Польщі та переніс інсульт. За його словами, він би не виїхав з України, якби не хвороба.

Володимир Бебешко живе в Польщі / УНІАН

"Удар був сильним. Я й не ходив, і не говорив. Я ходжу, я з вами розмовляю, і сподіваюся, що буду ще краще", — каже він.

За словами Бебешка, він зараз проходить реабілітацію. Він займається фізкультурою і по три години гуляє в лісі.

Продюсер каже, що лише 15 відсотків пацієнтів повністю одужують. Але він явно працює над собою.

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Про особу: Володимир Бебешко Володимир Бебешко — український звукорежисер і музичний продюсер. Брат співака та заслуженого артиста України Левка Дурка (Леонтія Бебешко), продюсер гурту "Пающие трусы".

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