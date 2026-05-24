Розбите серце: Софія Ротару порушила мовчання після удару РФ по Києву

Відома співачка відреагувала на цинічну атаку на столицю України.

Софія Ротару — атака на Київ 24 травня / колаж: Главред, фото: instagram.com, Софія Ротару; скріншот із відео

Легендарна співачка Софія Ротару перервала мовчання після цинічного удару РФ по Україні в ніч на 24 травня. В Instagram артистка показала наслідки жорстокої атаки країни-агресора.

У своєму рідкісному дописі в Stories Ротару зібрала фотографії наслідків російського комбінованого удару по столиці. Влучання в мирні будинки, руйнування та пожежі на знімках показали всю жорстокість країни-агресора.

"Київ. 24.05.2026", — із сумом написала Софія Ротару, додавши емодзі розбитого серця.

Софія Ротару — реакція на атаку на Київ 24 травня / фото: instagram.com, Софія Ротару

Нещодавно сестра легендарної артистки Ауріка Ротару підтвердила, що Софія Михайлівна живе під Києвом у Конча-Заспі. Артистка веде закритий спосіб життя, не з'являється публічно і не виступає — таке рішення Ротару прийняла, оскільки вважає світське життя недоречним під час повномасштабної війни.

