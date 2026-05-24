"Саня, не грайся": розкішна дружина Усика емоційно підтримала боксера під час бою

Катерина Усик часто відвідує поєдинки чемпіона.

Катерина Усик — Усик Верховен

Катерина Усик відвідала бій Усик — Верховен

Дружина українського чемпіона Олександра Усика відвідала його бій з нідерландським боксером Ріко Верховеном. Під час поєдинку Катерина Усик емоційно реагувала на те, що відбувалося на рингу, та активно підтримувала чоловіка, повідомляє Sport&Business Club.

Дружина Олександра Усика обрала для виходу елегантний білий брючний костюм із чорним топом і човниками. Катерина доповнила свій образ витонченими аксесуарами — кулоном у вигляді хрестика, усипаного камінцями, та сережками у формі чотирилистої конюшини. Стриманою була й зачіска Усик, яка віддала перевагу гладкому хвосту.

Під час бою Катерина емоційно підтримувала свою кохану людину. Усик активно вигукувала мотивуючі фрази для Олександра і реагувала на те, що відбувалося на рингу, жестикулюючи та прикриваючи обличчя руками.

"Саня, не грайся! Давай, бий!" — голосно вигукнула Катерина.

Після перемоги Олександра Усика пара возз'єдналася, і дружина спортсмена зворушливо обійняла його. У своєму дописі в Instagram Катерина написала теплі слова підтримки та кохання для боксера.

"Кохаю тебе, мій чемпіоне", — написала дружина Усика.

Сам Олександр також не забув подякувати Катерині за її активну підтримку.

"Моє кохання, моя душа, моя підтримка", — зворушливо звернувся до неї Усик, опублікувавши спільні фото після бою.

Про особу: Олександр Усик Олександр Усик — непереможений український боксер-професіонал, який виступає у першій важкій та важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022–2023). Чинний чемпіон світу з професійного боксу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) та The Ring (2022-н. в.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

