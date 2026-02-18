РФ готує новий удар по Україні: в ISW попередили про небезпечний хід Кремля

РФ лише створює видимість, що нібито Кремль зацікавлений у змістовних переговорах.

РФ готує новий масований удар / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

РФ неодноразово здійснювала удари по Україні перед і після великих переговорів

Кремль може погодитись на ще один короткостроковий мораторій на енергетичні удари

Цей час росіяни можуть використати для підготовки руйнівного удару по Україні

Країна-агресор Росія неодноразово завдавала потужних ударів по Україні під час перебігу двосторонніх та тристоронніх мирних переговорів. Але окупанти утримуються від повного використання ударних можливостей, щоб уникнути розчарування президента США Дональда Трампа. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За словами аналітиків, росіяни послідовно здійснювали потужні удари, що складаються приблизно з 400-700 безпілотників та ракет, у дні безпосередньо перед і після великих переговорів. Наприклад:

саміт США-Росія на Алясці у серпні 2025-го;

переговори США-Україна в Женеві у листопаді 2025-го;

переговори США-Росія в Москві у листопаді 2025-го;

переговори США-Україна-Європа та США-Росія в грудні 2025-го;

два раунди переговорів США-Україна-Росія в Абу-Дабі у січні і лютому 2026-го.

В ISW додають, що найбільший російський ударний пакет складався з 823 БпЛА та ракет на початку вересня минулого року. Водночас всі інші атаки, які сталися під час цих двосторонніх та тристоронніх переговорів, значно нижчі за цей рекорд.

"Торік влітку українські чиновники попереджали, що РФ має намір збільшити запуски до тисячі дронів на день до осені 2025-го. Втім, російські військові, ймовірно, навмисно зменшують кількість повітряних цілей під час масованих атак, щоб зберегти видимість, що нібито Кремль зацікавлений у змістовних переговорах, а також - аби уникнути гніву Дональда Трампа", - йдеться у звіті.

Аналітики зауважують, що на поточних переговорах у Женеві буде обговорено ще один можливий короткостроковий мораторій на енергетичні удари. Цей час Росія може використати для накопичення безпілотників та ракет для подальших ударів після скасування мораторію.

"Кремль може спробувати представити своє дотримання ще одного мораторію на енергетичні удари як велику поступку Росії, готуючись завдати ще одного руйнівного удару по Україні найближчим часом", - підсумували в ISW.

Російські ракети / Інфографіка: Главред

Чи може РФ застосувати ракету "Орєшнік"

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко говорив, що за кілька годин до старту перемовин у Женеві Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння по всій території України. Моніторингові канали уточнювали, що йдеться про можливий удар балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік".

За його словами, це форма своєрідного тиску.

"Таким чином Кремль намагається сформувати атмосферу невизначеності й продемонструвати готовність до подальшої ескалації. Водночас відсутність реальних ударів свідчить про те, що Росія наразі обмежується демонстративними сигналами, не переходячи до практичних дій", - підкреслив він.

Ракета "Орєшнік" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Увечері 17 лютого російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок атаки загинула жінка, ще шестеро людей постраждали, зокрема, двоє дітей. Після атаки дронів в одному будинку вибиті вікна, пошкоджені балкони, є пошкодження дорожнього полотна і нежитлового приміщення.

Вранці у вівторок, 17 лютого, РФ завдала нового ракетного удару по Україні. Ракети помітили на Миколаївщині, на Полтавщині в напрямку Кременчука, північніше Миколаєва в напрямку Одеської області, біля Черкас південно-західним курсом.

Зокрема, в ніч на 17 лютого російська армія атакувала Одесу. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури та цивільні будівлі. В одному з районів виникла пожежа на верхніх поверхах житлового будинку. В іншому - пошкоджено магазин і СТО.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

