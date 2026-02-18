Сильні морози атакують Рівненщину: синоптики попереджають про небезпеку

Синоптики попереджаютьпро ожеледицю, яка створюватиме небезпечні умови для руху транспорту та пішоходів.

https://glavred.net/synoptic/silnye-morozy-atakuyut-rovenskuyu-oblast-sinoptiki-preduprezhdayut-ob-opasnosti-10741778.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди у Рівному та області на 18 лютого/ Колаж: Главред, фото: facebook.com/mykyta.ant.5

Ви дізнаєтесь:

Якою буде погода в Рівному та області 19 лютого

Коли температура опуститься до 15 градусів морозу

У середу, 19 лютого, на території Рівненської області очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями можливий невеликий сніг, а вночі та вранці синоптики прогнозують слабкий туман і паморозь, що ускладнюватиме видимість.

На дорогах збережеться ожеледиця, яка створюватиме небезпечні умови для руху транспорту та пішоходів. Про це повідомляють у Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.

відео дня

Погода в Рівному та області на 19 лютого

Температура повітря по області вночі коливатиметься від -10 до -15 градусів, вдень очікується від 1 до 6 градусів морозу. У Рівному вночі синоптики прогнозують 11-13 градусів морозу, вдень - від 2 до 4 градусів морозу. Вітер західний, швидкістю 5-10 метрів за секунду.

Синоптики попереджають, що протягом доби 19 лютого на території Рівного та області збережеться ожеледиця. Оголошено перший рівень небезпечності - жовтий.

Якою буде погода в Україні протягом тижня - прогноз синоптика

Синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що найближчими днями в Україні пануватиме нестійка та волога погода з помітними коливаннями температури і атмосферного тиску.

За його словами, очікується активність циклонів та стійкі повітряні потоки з південно-західного напрямку.

"Через це встановиться відносно тепла, але нестійка погода. Пройдуть опади різної інтенсивності - сніг та дощ, а температура й тиск будуть відчутно коливатися", - зазначив Кібальчич.

Погода в Україні - останні новини

Як раніше писав Главред, серія циклонів з південного заходу обумовить на Полтавщині на цьому тижні нестійку погоду з "температурними гойдалками", опадами в різному фазовому стані та поривчастим вітром.

Крім того, наприкінці тижня Дніпро очікує холодна зимова погода з хмарністю та опадами. За прогнозом синоптиків, наступні три дні будуть динамічними: від морозного ранку до нетривалого потепління.

Також у найближчі чотири дні в Одеській області очікується погіршення погодних умов. Очікується, що 18 лютого та в ніч на 19 лютого регіон опиниться під впливом циклону, який переміщатиметься з Греції в центральну частину України.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред