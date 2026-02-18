Найважча проблема: у США сказали, що заважає Україні та РФ укласти мир

Посол США при НАТО Метью Вітакер назвав головну перешкоду в мирних переговорах.

Меттью Вітакер сподівається, що переговори в Женеві будуть продуктивними / Колаж: Главред, фото: facebook.com/mattwhitaker46, t.me/umerov_rustem

Територіальне питання залишається головним бар'єром на мирних переговорах

Необхідно виробити умови, прийнятні і для Києва, і для Москви

Війна повинна завершитися попри складність процесу

Питання територій залишаються ключовою перешкодою між Україною та Росією на мирних переговорах і є каменем спотикання на шляху до завершення війни. Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер у коментарі Fox News.

Американський дипломат нагадав слова спецпредставника президента США Стіва Віткоффа про те, що "все зводиться до однієї проблеми — територій". Однак, за словами Вітакера, Вашингтон вважає, що слід виробити умови, прийнятні для Києва, але які підтримає Москва.

"Але це буде найскладніша і найважча проблема. Тому ми продовжимо працювати над цим", — заявив посол.

Вітакер зазначив, що війна повинна завершитися. Втім, процес переговорів надзвичайно складний та заплутаний.

"Очікуйте продуктивних переговорів у Женеві. Але очевидно, що обидві сторони повинні знайти спосіб домовитися про припинення цієї війни", — додав Вітакер.

Про особу: Меттью Вітакер Меттью Вітакер — американський юрист і політик-республіканець, постійний представник США при НАТО з 2025 року в другій адміністрації президента Дональда Трампа, пише Вікіпедія. Народився в 1969 році в США. Був федеральним прокурором у штаті Айова (2004–2009). У 2017 році став керівником апарату генпрокурора США. У листопаді 2018 року після відставки Джеффа Сешнса був призначений виконуючим обов'язки генерального прокурора при президенті Дональді Трампі. Обіймав посаду до лютого 2019 року, поки Сенат не затвердив нового генпрокурора. Його призначення викликало суперечки, оскільки він раніше публічно критикував розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії у вибори США 2016 року.

Переговори в Женеві — останні новини

Як писав Главред, 17 лютого в Женеві пройшов перший день переговорів між США, Україною і РФ. Сторони обговорювали політичний блок питань. Зустріч має тривати 18 лютого.

Радники національної безпеки з Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії спостерігали за переговорами.

Російські ЗМІ цитували джерело в російській делегації, яке заявило, що переговори тривали шість годин і були "дуже напруженими".

Спецпредставник США Стівен Віткофф заявив про "значний прогрес" після першого дня тристоронніх переговорів між США, Україною і РФ в Женеві.

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Журналіст Axios Барак Равід з посиланням на джерела заявив, що зустріч політичної групи, яка мала обговорити ключові питання безпеки і дипломатії, не принесла очікуваного прогресу. За його даними, причиною застою стала позиція нового головного переговірника Росії Володимира Мединського. Джерела зазначають, що саме його пропозиції та підходи не дозволили сторонам досягти згоди.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не має наміру примушувати жодну зі сторін у процесі завершення російсько-української війни погоджуватися на майбутню мирну угоду.

Чи існує дедлайн щодо укладення мирної угоди: думка експерта

У Трампа добре розуміють, що питання України так чи інакше стане одним з центральних у виборчій кампанії – поряд з внутрішніми проблемами США, економікою та соціально-економічним становищем громадян. Про це заявив експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко.

"Водночас навряд чи можна говорити про якісь дійсно жорсткі або зафіксовані терміни. Сам Трамп неодноразово заявляв, що у нього немає дедлайнів", - сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

За словами Жовтенка, США, ймовірно, хотіли б, щоб ключові домовленості між Україною і Росією – за посередництва Вашингтона – могли бути досягнуті наприкінці весни або на початку літа.

"У такому випадку Республіканська партія і команда Трампа змогли б влітку будувати свою передвиборчу кампанію, спираючись на цей результат як на зовнішньополітичний успіх", - зазначив він.

У Трампа усвідомлюють: якщо до початку літа вдалося б схилити Росію до підписання хоча б якихось домовленостей, це могло б змусити її відкласти ці плани щодо літнього наступу.

"Водночас варто розуміти, що це не остаточна позиція. Найімовірніше, згаданий дедлайн - кінець весни або початок літа - міг бути озвучений американською стороною не у формі ультиматуму, а як намір або побажання, при якому США було б зручно і вигідно фіналізувати домовленості до початку літа", - пояснив експерт.

Про персону: Тарас Жовтенко Тарас Жовтенко - український політолог і безпековий аналітик, спеціаліст з міжнародної безпеки, воєнної політики, гібридних загроз і стратегій. Обіймає посаду в.о. виконавчого директора Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва. До приєднання до "Демініціатив" у 2023-му, був доцентом і запрошеним лектором у кількох українських університетах — зокрема у Національному університеті "Острозька академія" і Українському католицькому університеті. Має досвід стажування у штаб-квартирі НАТО та штабі Об’єднаних Збройних Сил НАТО у Європі. Коментує питання допомоги Україні, міжнародної підтримки, ризиків, пов’язаних із геополітичним тиском, а також довгострокових сценаріїв розвитку безпеки в умовах повномасштабної війни в Україні.

