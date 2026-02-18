Рус
У Рівному активісти зірвали концерт Melovin - що там сталося

Еліна Чигис
18 лютого 2026, 09:27
Група людей вийшла з гаслами проти орієнтації артиста.
Меловін
Melovin потрапив у неприємності / колаж: Главред, фото: instagram.com, Melovin

Учора, 17 лютого, у Рівному мав відбутися концерт співака Melovin, але його зірвали люди з гаслами: "Не за гей-шлюби", "Воюють герої".

Як стало відомо з соцмереж, люди зібралися біля входу в зал з плакатами проти одностатевих стосунків, а незабаром організатори події повідомили про скасування концерту з технічних причин.

У коментарі "Суспільному" директор палацу культури "Текстильник" Анатолій Чугуєвець підтвердив, що відбувся протест.

"Має бути концерт. Підписано відповідну угоду. Прийшла група людей, які вигукували гасла. Охорона організаторів покинула приміщення. Тоді приїхала поліція, щоб поспілкуватися з присутніми. Нічого такого гарячого немає", - сказав директор.

Дивіться відео протесту проти концерту Melovin:

Зрив концерту Melovin
Зрив концерту Melovin / фото: скрін t.me/stars_ua_gl

Також представник Національної поліції в Рівненській області Марія Юстицька повідомила, що співробітники поліції відразу ж приїхали на місце подій.

"Правоохоронці оперативно відреагували і прибули на місце події. При обробці повідомлення ніяких зіткнень або інших істотних порушень громадського порядку зафіксовано не було", - зазначила Юстицька.

Шанувальники артиста висловилися в соцмережах на підтримку співака і сподіваються, що в інших містах концерти відбудуться. На протест відреагував і Melovin.

"Ну ось так буває. Коли через трьох тупих, прикро почуваються інші. Пережити тай і все. Мені теж прикро і прикро через те, що ви відчуваєте. Переживемо. А тепер дозвольте видихнути і далі кричати перед виїздом. Все пройде, пройде і це", - написав артист.

Реакція Melovin
Реакція Melovin / фото: скрін t.me/bighousemelovinators

Нагадаємо, 14 лютого співак повідомив шанувальникам, що розлучився зі своїм нареченим і подякував йому за досвід, також він підкреслив, що коментарів давати не буде.

Відзначимо, як повідомляв Главред, відома актриса Наталка Денисенко показала шанувальникам нові фотографії в незвичайному образі. Денисенко опублікувала знімки, на яких з'явилася в розкішному червоному луці, хоча всім відомо, що артистка віддає перевагу білому одягу та аксесуарам.

А також боксер Олександр Усик і його дружина Катерина Усикпоказали нові знімки, зроблені під час прогулянки містом. На своїй сторінці в соцмережах Катерина опублікувала серію фото, на яких позувала з чоловіком на тлі міської метушні в Естонії.

Про особу: Меловін

MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997, Одеса, Україна) — український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Меловін зробив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.

