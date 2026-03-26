Колишня дружина Потапа розповіла про його стан зараз

Ірина Горова розповіла, як ставиться до колишнього чоловіка.

https://glavred.net/starnews/byvshaya-zhena-potapa-rasskazala-o-ego-sostoyanii-seychas-10751936.html Посилання скопійоване

Потап зараз — Ірина Горова висловилася про ексчоловіка

Коротко:

Українська музична продюсерка Ірина Горова зробила зізнання про свого ексчоловіка - продюсера та музиканта Потапа. Проєкту "Наодинці з гламуром" вона розповіла, що підтримує зв'язок з виконавцем у контексті їхнього спільного сина Андрія - Ірині імпонує, що батько має на підлітка позитивний вплив.

Що ж стосується рішення Потапа будувати бізнес за кордоном, музичний продюсер зазначила, що це лише його справа. Про нинішній фінансовий стан екса вона може судити лише за його здатністю забезпечувати потреби Андрія.

відео дня

"Оскільки у нас спільна дитина, ми часто спілкуємося. Для мене він завжди залишиться батьком мого сина. Він допомагає, оплачує школу і дуже позитивно впливає на сина. Те, що він будує кар'єру так, як вирішив, це його справа. Але я про нього не скажу нічого поганого, бо у нього є роль батька. Думаю, що якщо він може дозволити собі оплатити школу, то почуває себе непогано", — поділилася Ірина Горова.

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Читайте також:

Про персону: Потап Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, заслужений артист України (2020).Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та ін., разом із якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред