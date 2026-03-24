"Дозволяти такий тон і слова": Зібров жорстко висловився про скандал із Павліком

Артист відреагував на те, що сталося під час концерту Віктора Павліка.

https://glavred.net/starnews/pozvolyat-takoy-ton-i-slova-zibrov-zhestko-vyskazalsya-o-skandale-s-pavlikom-10751549.html Посилання скопійоване

Павло Зібров плакав на концерті Віктора Павліка

Ви дізнаєтеся:

Що сталося з Віктором Павліком

Як відреагував Павло Зібров

Дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова повідомила про обурливу поведінку організаторів концерту артиста у Палаці "Україна". На події відреагував у Facebook і Павло Зібров, який особисто був присутній на виступі.

Співак написав великий коментар на підтримку свого друга і заявив, що насолоджувався його виступом, який зворушив зірку до сліз. Зібров зазначив, що не почув жодних проблем із голосом Павліка, про які говорили організатори концерту.

відео дня

Віктор Павлік концерт

"Твої пісні підспівували, і я, чесно кажучи, навіть плакав. Для мене це було абсолютне задоволення і велика насолода від живої музики. Як вокаліст, я не почув нічого, що могло б збентежити або стати причиною для антракту. Так, перші дві пісні — це завжди налаштування, але далі все йшло як по маслу. Тому для мене ситуація з антрактом також була несподіваною", — зізнався Павло.

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися про головні новини. Також запрошуємо до нашого Telegram-каналу.

Артист також прокоментував заяви дружини Віктора Павліка про те, що співакові намагалися вколоти адреналін у голосові зв'язки. Зібров зазначив, що тільки сам артист і його родина можуть приймати рішення, пов'язані з медичними препаратами, адже вони найкраще обізнані про ризики для здоров'я зірки.

"Я прекрасно розумію застереження твоєї команди та дружини щодо уколу. У твоєму випадку здоров'я — це беззаперечний пріоритет, і тут не може бути компромісів. А якщо говорити не тільки про концерт, який був дійсно шикарним, а про людські речі — то жодна людина не має права дозволяти собі такий тон і такі слова", — вважає виконавець.

Павло Зібров про скандал Віктора Павліка

Віктор Павлік — скандал

Навколо виступу Віктора Павліка у Палаці "Україна" розгорівся серйозний скандал: дружина артиста Катерина Репяхова звинуватила організаторів в агресивній поведінці та необґрунтованому припиненні концерту. За її словами, адміністрація перервала виступ через невдоволення співом артиста, після чого за лаштунками почалися "приниження" та небезпечні пропозиції зробити співакові уколи адреналіну в голосові зв'язки. Репяхова підкреслила, що такі медичні маніпуляції могли стати фатальними для виконавця, з огляду на його серйозні проблеми з серцем.

Павло Зібров на концерті Віктора Павліка у Палаці "Україна"

Віктор Павлік

Останні новини шоу-бізнесу

Про особу: Віктор Павлик Віктор Франкович Павлик — відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред