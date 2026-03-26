Тетяна Васильєва, яка ненавидить Україну, потрапила під колеса автомобіля.

Російська актриса-путіністка Тетяна Васильєва, яка відкрито підтримує російське вторгнення в Україну, заявляючи про свою "затяту патріотичну" позицію, потрапила під машину.

Як пишуть російські пропагандисти, на Васильєву наїхала машина. Виявилося, що по дорозі до спортивного клубу путіністка стала жертвою ДТП.

"Зателефонувала Тетяна Григорівна. Пішла до спортивного клубу і на підході до клубу машина з'їхала на ноги Тетяні Григорівні та поїхала далі. Водій не зупинився, не подивився, що сталося. Тетяна Григорівна залишилася сидіти на узбіччі на землі, а машина зникла. Зараз викликали наряд поліції та швидку", — написала невістка "патріотки".

Пізніше невістка повідомила, що наїзд стався в Москві і обійшовся без переломів і тріщин.

Тетяна Васильєва про війну в Україні

Васильєва відкрито підтримує війну і напад Росії на мирну Україну. Вона транслює прокремлівські погляди, заявляючи, що України "більше не існує", а також висловлювала радість з приводу дій РФ, критикуючи при цьому лише обмеження на пересування для росіян.

Літня актриса заявляла, що, якби була молодшою, поїхала б у зону бойових дій бинтувати або стріляти.

Главред раніше писав про те, що російська телеведуча Юлія Висоцька, яка прославилася своїми кулінарними шоу та чоловіком-пенсіонером Андрієм Кончаловським, з'явилася на публіці та здивувала своїх шанувальників.

Про особу: Тетяна Васильєва Тетяна Васильєва — радянська та російська актриса театру і кіно, телеведуча; народна артистка Російської Федерації (1992). За довгі роки творчої діяльності актриса зіграла понад дев'яносто ролей у фільмах і телесеріалах. Васильєва відкрито підтримує вторгнення Росії в Україну, називає себе патріоткою і заявляла про готовність вирушити в зону бойових дій. Вона транслює прокремлівські погляди, заявляючи, що України "більше не існує", а також висловлювала радість з приводу дій РФ, критикуючи при цьому лише обмеження на пересування для росіян

