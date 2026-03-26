"Повністью все вирізаємо": Lida Lee розповіла про боротьбу з раком

Ліда Лі вперше зізналася, що пройшла нелегкий шлях лікування.

Lida Lee рак — Ліда Лі розповіла про онкологію / колаж: Главред, фото: instagram.com/lidalee_official

Що сталося з Lida Lee

Як зірка боролася з діагнозом

У грудні 2024 року українська співачка Lida Lee (Лідія Скорубська) перенесла операцію. Тоді артистка не стала розголошувати, що саме змусило її лягти під ніж хірурга.

Несподівані подробиці про здоров'я артистки стали відомі лише нещодавно — на її шоу "Що ДаLee?". У Ліди виявили кісту, розрив якої і привів її до лікарні. Після операції були проведені аналізи, результат яких налякав співачку. "Роблю всі аналізи, і 31 січня мені телефонують: "У вас найагресивніша форма раку". У мене шок, я нічого не розумію", — згадує співачка.

На прийомі лікар пояснив Лі ситуацію. "Ми приїжджаємо до лікаря, вона розповідає, що то була не просто кіста, а злоякісна пухлина двокамерна, яка розірвалась. Все погане, що було в ній, воно просто виплеснулось в мій організм. Через це дуже багато складнощів і є вірогідність, що є метастази. Вони кажуть: "Ми повністю все вирізаємо і робимо найсильнішу хіміотерапію, яка тільки може бути", — каже співачка.

Після цього Скорубська звернулася до Інституту раку. Там спростували первинний діагноз: у неї дійсно була пухлина, але ситуація в цілому була все ж менш критичною.

"Я пішла до Інституту раку, на місці лікар дивиться і каже: "Я не можу сказати, що все так погано, але проблема є". Він перевіряє і каже, що це пухлина жовткового мішка. Вірогідність того, що вона є — це 0,001%. І я потрапляю в цей відсоток. Найстрашніше, що потім жоден лікар не хотів за мене братися. Ця пухлина вважається злоякісною, але в мене були клітини, які ще не визначились. Я витратила три місяці, щоб знайти лікаря, який візьметься за мене", — поділилася Лідія.

Вона пройшла необхідне лікування і зараз хвороба позаду. Ліда Лі зазначила, що рада, що не піддалася паніці і вислухала думки різних фахівців. Це дозволило зірці зберегти здоров'я.

"Якби тоді я погодилась на все, що "давайте-давайте, у вас немає часу," то сьогодні, я б не могла мати дітей. Тоді я витратила три місяця на те, аби знайти лікаря, який відійде від протоколу. У мене є шість шрамів від двох операцій. Перші три нагадують, що це кінець, а поряд є інші, які вказують, що це великий початок", — додала Лідія.

Про персону: Lida Lee Lida Lee (справжнє ім'я - Лідія Скорубська) - українська співачка. Колишня учасниця гурту Chica-Band і бек-вокалістка Monatik. Двічі брала участь у проєкті Голос країни (4 сезон - наставник Сергій Лазарєв; 10 сезон - наставник Monatik). Також брала участь у шоу "Танці з зірками-8" та "Х-фактор". Дмитро Монатік був її продюсером з 2020 по 2021 рік.

