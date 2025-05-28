"Мене трусило": учасник "Мастер Шеф" розповів, що відбувається за лаштунками шоу

Учасник Мастер Шеф розповів про те, як переживав складні ситуації на проекті.

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Дмитро Чикало і страх на Мастер Шеф / Колаж Главред, фото Instagram/ chikalo_official.ua

Коротко:

Чого боявся учасник Мастер Шеф

Чому він вважає, що потрібно поміняти журі

Учасник 13-го сезону популярного кулінарного шоу "Мастер Шеф" і блогер, який висвітлює життя проєкту, Дмитро Чикало, привідкрив трохи інформації про те, що відбувається за лаштунками шоу.

Про свій досвід участі в проєкті Чикало розповів у подкасті "Смачно і Душевно з Разміком".

Дмитро Чикало про участь у Мастер Шеф / Фото Instagram/chikalo_official.ua

За словами Дмитра, він не думав, що проєкт - це настільки морально важко. "У перший же день кастингу над тобою купа камер, велика кількість людей, звук, світло. Дуже складно навіть просто готувати свою страву, будучи під таким тиском. Коли до тебе ще підходять журналісти і під час приготування щось запитують - для мене це був як параліч, я не міг зв'язати двох слів", - каже він.

Дмитро Чикало про участь у Мастер Шеф / Фото Instagram/chikalo_official.ua

Крім того, за словами учасника шоу, найскладніші моменти починаються при потраплянні до 20-ки. "Знімальний день починається з 6 години ранку і до ночі. У тебе навіть 24 години вихідного не завжди може бути", - каже він.

Виявляється, якщо конкурс для телеглядача триває 40 хвилин, то для учасника це випробування розтягується на години.

Судді Мастер Шеф / Фото СТБ

Чикало також вважає, що проєкту потрібні нові та молоді обличчя. За його словами, коли він ставив тарілку перед суддями Ектором або Володимиром Ярославським, його трусило буквально. "Це люди, які викликають у мене панічну атаку", - каже блогер.

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Хто такий Ектор Хіменес-Браво? Ектор Хіменес-Браво - колумбійський шеф-кухар, ресторатор, телеведучий. Особливу популярність в Україні здобув, як суддя кулінарного реаліті-шоу "МастерШеф". Творець власного кулінарного стилю "Nuevo Latino". У травні 2021 року набув українського громадянства. Під час повномасштабної війни підтримав Україну. Займається благодійністю на користь ЗСУ та приготуванням обідів для тероборони, ЗСУ, поліції, госпіталів і нужденних.

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