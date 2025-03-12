Зірка "Мастер Шеф" розповіла про сварки з Ектором Хіменеcом Браво

Тетяна Литвинова, вперше розповіла про конфліктні ситуації.

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Тетяна Литвинова розповіла, як поводився Ектор / Колаж Главред, фото Instagram/tanita_litvinova, hectorjimenezbravo

Коротко:

Чому конфліктували Ектор і Литвинова

Чому її не запрошують на шоу

Зіркова суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Тетяна Литвинова, вперше розповіла про конфліктні ситуації, які траплялися у неї з іншим членом журі - Ектором Хіменесом Браво.

Про це ведуча розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк. За словами Литвинової, їй було важко спілкуватися з шеф-кухарем Ектором, бо його поведінка змінювалася з кожним днем: то він посміхався і вітався, то взагалі не розмовляв з нею.

Тетяні Литвиновій не продовжили контракт / Фото Instagram/tanita_litvinova

Литвинова також додає, що вона відчувала дискомфорт під час того, як вона коментувала страви учасників, адже Ектор у цей же час говорив іспанською.

Тетяна Литвинова не порозумілася з Ектором / Фото Instagram/tanita_litvinova

"Я невпевнено почувалася через те, що не знаю іспанської. Я відчувала негатив від Ектора, коли він коментував. Я стояла перед камерами, коментувала якусь страву і чула, як Ектор постійно щось іспанською говорить. Мені це дуже заважало, але я вихована людина, тому перед учасниками не виносила на публіку наші внутрішні суперечки. Я кілька разів просила, щоб мені теж перекладали, що саме він говорить. Це дуже заважало", - поділилася знаменитість.

Ектор Хіменес Браво беззмінний суддя Мастер Шеф / Фото Instagram/hectorjimenezbravo

Вона також засмучується через те, що її жодного разу не запросили на шоу після того, як у неї закінчився контракт і продюсери знайшли нову ведучу.

"З мене зробили відьму, яка звіряча, з персоналом дуже грубо поводилася, хоча це абсолютна неправда", - додала вона.

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Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що знаменитого шеф-кухаря Ектора Хіменеcа-Браво несподівано вирішили поховати недоброзичливці.

Нагадаємо, раніше Ектор Хіменеc Браво, який славиться своєю проукраїнською позицією і навіть уже заговорив українською мовою, в День Святого Валентина несподівано похвалився своєю дівчиною.

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Хто такий Ектор Хіменес-Браво? Ектор Хіменес-Браво - колумбійський шеф-кухар, ресторатор, телеведучий. Особливу популярність в Україні здобув, як суддя кулінарного реаліті-шоу "МастерШеф". Творець власного кулінарного стилю "Nuevo Latino". У травні 2021 року набув українського громадянства. Під час повномасштабної війни підтримав Україну. Займається благодійністю на користь ЗСУ та приготуванням обідів для тероборони, ЗСУ, поліції, госпіталів і нужденних.

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