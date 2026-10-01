"Мені дуже складно": Тіна Кароль розкрила, у чому собі відмовляє через професію

Популярна українська співачка відверто розповіла про серйозну професійну деформацію, яка заважає їй повноцінно відпочивати.

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Як відпочиває Тіна Кароль / колаж: Главред, фото: скріншот із відео; instagram.com, Тіна Кароль

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Чому Тіна Кароль воліє проводити вільний час вдома

Яка звичка заважає співачці насолоджуватися кіно та живими концертами

Відома українська співачка Тіна Кароль відверто поділилася з шанувальниками тим, як проводить рідкісні години відпочинку. У інтервʼю блогеру Саші Гетьману в Instagram зірка зізналася, що через шалений робочий графік і постійну увагу публіки навчилася цінувати абсолютний спокій.

За словами артистки, ідеальний відпочинок для неї - це мінімум шуму та людей навколо.

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"Тиша, напівтемрява, бо в мене постійно болять очі від світла, і спокій. Мінімум людей і шурхоту", - зізналася співачка.

Чому Тіна Кароль не ходить на концерти / скрін з відео

Навіть традиційні розваги, такі як похід у кінотеатр або на концерт колег по сцені, не приносять Тіні Кароль бажаного розслаблення. Зірка зізналася, що багаторічний досвід у шоу-бізнесі змушує її помічати технічні помилки та недоліки, на які звичайний глядач може не звернути уваги. Кароль зі сміхом зазначила, що в кінотеатрі її дратують режисерські та монтажні похибки, а на музичних шоу вона одразу помічає вокальні недоліки виконавців.

Тіна Кароль - інтерв’ю / скрін з відео

"Мені іноді дуже складно дивитися фільм у кінотеатрі, бо я бачу кіноляпи, і потім думаю: "Та ну, і ось за ці гроші таке дивитися?" Мені складно. Мені складно ходити на концерти. Складно слухати. Якщо хтось фальшивить, я взагалі не можу цього слухати. Це у мене професійна деформація", - пояснила артистка.

Саме тому гучним світським виходам і чужим шоу співачка віддає перевагу затишній і тихій домашній обстановці, де може повноцінно відпочити й відновити сили.

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Про персону: Тіна Кароль Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) – українська співачка та актриса, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні й танцю ЗСУ. Лауреатка пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.

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