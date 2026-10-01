"Мені дуже складно": Тіна Кароль розкрила, у чому собі відмовляє через професію

Ви дізнаєтеся:
- Чому Тіна Кароль воліє проводити вільний час вдома
- Яка звичка заважає співачці насолоджуватися кіно та живими концертами
Відома українська співачка Тіна Кароль відверто поділилася з шанувальниками тим, як проводить рідкісні години відпочинку. У інтервʼю блогеру Саші Гетьману в Instagram зірка зізналася, що через шалений робочий графік і постійну увагу публіки навчилася цінувати абсолютний спокій.
За словами артистки, ідеальний відпочинок для неї - це мінімум шуму та людей навколо.
"Тиша, напівтемрява, бо в мене постійно болять очі від світла, і спокій. Мінімум людей і шурхоту", - зізналася співачка.
Навіть традиційні розваги, такі як похід у кінотеатр або на концерт колег по сцені, не приносять Тіні Кароль бажаного розслаблення. Зірка зізналася, що багаторічний досвід у шоу-бізнесі змушує її помічати технічні помилки та недоліки, на які звичайний глядач може не звернути уваги. Кароль зі сміхом зазначила, що в кінотеатрі її дратують режисерські та монтажні похибки, а на музичних шоу вона одразу помічає вокальні недоліки виконавців.
"Мені іноді дуже складно дивитися фільм у кінотеатрі, бо я бачу кіноляпи, і потім думаю: "Та ну, і ось за ці гроші таке дивитися?" Мені складно. Мені складно ходити на концерти. Складно слухати. Якщо хтось фальшивить, я взагалі не можу цього слухати. Це у мене професійна деформація", - пояснила артистка.
Саме тому гучним світським виходам і чужим шоу співачка віддає перевагу затишній і тихій домашній обстановці, де може повноцінно відпочити й відновити сили.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше "Главред" повідомляв, що Інна Приходько назве рішення Олега Винника виїхати до Німеччини нерозумним і шкідливим для його кар’єри. Вона зазначила, що ніхто не став би примусово відправляти артиста воювати, а його від’їзд і дивні заяви лише повністю розчарували українських шанувальників.
Також актор "Дизель Шоу" Євген Сморигін відверто розповів про особисте. Артист зізнався, що раніше соромився емоцій і сліз, але з роками перестав приховувати сентиментальність і намагатися здаватися жорсткішим.
Читайте також:
- "Соромився заплакати": зірка "Дизель Шоу" зробив несподіване зізнання
- Похорон Сергія Сосєдова: що путініст говорив про Україну та зірок
- "Безглузда смерть": невпізнанна Корольова зганьбилася на похоронах Сосєдова
Про персону: Тіна Кароль
Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) – українська співачка та актриса, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні й танцю ЗСУ. Лауреатка пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред