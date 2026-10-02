Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Тіна Кароль зробила заяву про повернення сина в Україну після 18-річчя

Христина Трохимчук
2 жовтня 2026, 05:55
google news Підпишіться
на нас в Google
Українська співачка розповіла про особливе свято в родині та пояснила, коли побачиться зі своїм єдиним сином.
Тіна Кароль із сином Веніаміном
Тіна Кароль із сином Веніаміном / фото: instagram.com, Тіна Кароль

Ви дізнаєтеся:

  • Як Тіна Кароль планує привітати сина з повноліттям
  • Коли Веніамін приїде в Україну

У родині популярної української співачки Тіни Кароль наближається особливе свято - 18 листопада її єдиному синові Веніаміну виповниться 18 років. В ефірі проєкту "ЖВЛ" артистка поділилася планами щодо повноліття первістка та розповіла, як вони збираються відсвяткувати цю важливу дату.

Тіна Кароль зазначила, що обов’язково полетить до сина, щоб особисто привітати його, однак підлаштує поїздку під суворий навчальний графік. Також співачка повідомила, що вже в грудні Веніамін приїде в Україну.

відео дня
Тіна Кароль, Веніамін Огір
Тіна Кароль і Веніамін Огір / фото: instagram.com, Тіна Кароль

"Так, 18 років! Він приїде сюди вже в грудні. Я до нього, звичайно, приїду привітати! Обов’язково! Доведеться викроїти час у навчанні, бо діти перебувають у кампусі. Є екстрені випадки, коли до них можна завітати. А так вони перебувають у комʼюніті. Я не перериваю його навчання жодними своїми емоційними сплесками", - поділилася виконавиця.

Співачка підкреслила, що ставиться до освіти сина з усією серйозністю та дотримується правил закритого кампусу, щоб не відволікати Веніаміна від занять.

Тіна Кароль, Веніамін Огір
Син Тіни Кароль повернеться в Україну / фото: instagram.com, Тіна Кароль

Нагадаємо, що з 2016 року син Тіни Кароль живе й навчається у Великій Британії. Веніамін вивчає політологію, економіку та бізнес у престижній приватній школі-пансіоні.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Леся Нікітюк в ефірі "Хто зверху?" розповіла, як приховувала вагітність на восьмому місяці. Ведуча поділилася історією, пов’язаною з організаторкою заходів Вікторією Ткач, дружиною коміка Юрія Ткача.

Також співачка Оля Цибульська схудла на близько 15 кілограмів, набраних через стрес і обстріли в Києві. В ефірі артистка зізналася, що неконтрольовано "заїдала" тривогу, а після вражаючого схуднення та зміни стилю її стало важко впізнати.

Читайте також:

Про персону: Тіна Кароль

Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) - українська співачка та актриса, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні та танцю ЗСУ. Лауреатка пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Тіна Кароль новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ розпочала серію масованих ударів по Києву: у Newsweek назвали мету

РФ розпочала серію масованих ударів по Києву: у Newsweek назвали мету

01:05Україна
У ЄС жорстко відповіли на погрози Москви та назвали умову ударів по РФ

У ЄС жорстко відповіли на погрози Москви та назвали умову ударів по РФ

22:56Світ
Путін заговорив про швидке завершення війни, але висунув умову: про що йдеться

Путін заговорив про швидке завершення війни, але висунув умову: про що йдеться

22:29Війна
Реклама

Популярне

Більше
Росія знову вдарила по Південному мосту в Києві - що відомо про наслідки

Росія знову вдарила по Південному мосту в Києві - що відомо про наслідки

Навіщо збирати пластикові кришки від пляшок - як їх повторно використати

Навіщо збирати пластикові кришки від пляшок - як їх повторно використати

Жовтень починається з затяжної магнітної бурі: якої сили очікується шторм

Жовтень починається з затяжної магнітної бурі: якої сили очікується шторм

Розсіл помутнів, а огірки вкрилися білим нальотом: чи варто їсти таку закрутку

Розсіл помутнів, а огірки вкрилися білим нальотом: чи варто їсти таку закрутку

Росія готує новий масований удар по Україні - названо терміни атаки і цілі

Росія готує новий масований удар по Україні - названо терміни атаки і цілі

Останні новини

05:55

Тіна Кароль зробила заяву про повернення сина в Україну після 18-річчя

05:10

Достаток прийде разом із удачею: які знаки зодіаку скоро розбагатіють

04:32

Російська шпигунка роками шпигувала за НАТО, але її видала кішка - що сталосьВідео

04:07

Як українці врятували Лінкольна і Черчилля: маловідомі факти з історії

03:33

Кому жовтень 2026 року готує фінансовий злет, успіх і спокуси — гороскоп ТароВідео

"Темно, але тепло і з водою": Харченко розкрив, що може чекати на Київ взимку«Темно, але тепло і з водою»: Харченко розкрив, що може чекати на Київ взимку
03:03

Навіщо додавати сіль у воду для миття підлоги: секрет хитрого лайфхаку

02:39

Хрустка та ароматна квашена капуста за 3 дні: рецепт з ідеальними пропорціями

02:05

Неймовірний сценарій Всесвіту: чорна діра може вирватися зі своєї "пастки"

01:05

РФ розпочала серію масованих ударів по Києву: у Newsweek назвали мету

Реклама
01 жовтня, четвер
23:55

У пралці знайшли одну приховану функцію: що змінює і як активуватиВідео

23:19

Українців попередили про дефіцит базового продукту: коли ціни підуть вгору

22:56

У ЄС жорстко відповіли на погрози Москви та назвали умову ударів по РФ

22:38

У Воронезькій області РФ розбився військовий гелікоптер - що відомо

22:29

Путін заговорив про швидке завершення війни, але висунув умову: про що йдеться

22:02

Щури швидко зникнуть з дому: простий і дешевий трюк здивує результатомВідео

21:56

Росія знову вдарила по Південному мосту в Києві - що відомо про наслідки

21:40

Останній шанс: король Чарльз придумав несподіваний план для Вільяма та Гаррі

21:34

Решітка газової плити блищатиме як нова: чим відмити товстий шар жируВідео

21:30

Росія готує новий масований удар по Україні - названо терміни атаки і цілі

21:09

"Переконатися, що померла": Лоліта готується до смерті та дала вказівки рідним

Реклама
21:04

Відновлення переговорів України та РФ: ЗМІ дізналися ймовірний час та місце

20:56

Тижнів без світла не буде, але: названо міста, де взимку буде найскладніше

20:18

Холодильник перестане обмерзати льодом: допоможе простий кухонний засібВідео

20:04

Чому досвідчені господині кладуть фольгу на прасувальну дошку: секрет розкритоВідео

20:01

Любовний гороскоп на жовтень: Овнам — пристрасть, Тельцям — випробування

19:59

Сад буде рясніти від плодів: які дерева обирають досвідчені дачникиВідео

19:28

Груші зберігатимуться усю зиму: що слід зробити після збору урожаюВідео

19:23

Навіщо розкладати лавровий лист у кухонні шухляди: яку проблему вирішує трюк

19:12

"Золота заначка" Путіна тане: Новак пояснив, що відбувається із резервами РФ

19:10

Вересень став найгіршим місяцем для російських військ з 2022 року: Коваленко назвав причинуПогляд

18:54

Україна вперше застосувала власну балістичну ракету: що відомо

18:51

"Не ми почали воювати": Путін назвав цинічну причину нападу на Україну

18:39

Китайський гороскоп на жовтень: Драконам — випробування, Кроликам — удача

18:37

Навіщо рис кладуть у пральну машину: досвідчені господині здивували хитрим трюкомВідео

18:28

ВАКС остаточно затвердив угоду з Пашинським у справі "палива Курченка": за ґратами не опиниться ніхто

18:20

Літа не було цілий рік: що сталося із Землею у загадковому 1816 роціВідео

18:13

"Ваш пес на нашій соломі спав": що насправді означає ця фраза

18:11

Кремль лякає НАТО ядерною зброєю: що може ховатися за погрозами Москви

17:39

Розпакування та блог: куди поділася "киста" Настя Каменських та її чоловік ПотапВідео

17:23

Катапультувався, але не вижив: у повітряному бою загинув пілот "Привида Києва"

Реклама
17:20

Гороскоп на жовтень: Овнам — круті зміни, Тельцям — фінансовий успіх

17:00

В Україні вдарять заморозки до -3 градусів: оголошено штормове попередження

16:52

РФ відкрила "скриньку Пандори" ударами по мостах в Києві: чи реально їх знищити

16:44

ЛЕП стали новою ціллю РФ: Харченко розкрив, чого насправді домагаються росіяни

16:35

Осінь 2026 змінює моду на прикраси: стилістка назвала головні тренди

16:31

Навіщо люди носять котячий вус у гаманці: звідки пішла прикмета

16:21

Скільки років сидітиме вбивця Фаріон: суд оголосив вирок Зінченку

16:08

Як не зіпсувати повербанк: головні помилки під час заряджання пристрою

16:05

Долар раптово полетів угору, а євро обвалився: курс валют на 2 жовтня

16:00

"Ніхто не зрозумів": Нікітюк розкрила, як приховувала вагітність на 8 місяці

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки та хитрощі
АвтоКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняПрання
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти