Тіна Кароль зробила заяву про повернення сина в Україну після 18-річчя

Українська співачка розповіла про особливе свято в родині та пояснила, коли побачиться зі своїм єдиним сином.

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Тіна Кароль із сином Веніаміном / фото: instagram.com, Тіна Кароль

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Як Тіна Кароль планує привітати сина з повноліттям

Коли Веніамін приїде в Україну

У родині популярної української співачки Тіни Кароль наближається особливе свято - 18 листопада її єдиному синові Веніаміну виповниться 18 років. В ефірі проєкту "ЖВЛ" артистка поділилася планами щодо повноліття первістка та розповіла, як вони збираються відсвяткувати цю важливу дату.

Тіна Кароль зазначила, що обов’язково полетить до сина, щоб особисто привітати його, однак підлаштує поїздку під суворий навчальний графік. Також співачка повідомила, що вже в грудні Веніамін приїде в Україну.

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Тіна Кароль і Веніамін Огір / фото: instagram.com, Тіна Кароль

"Так, 18 років! Він приїде сюди вже в грудні. Я до нього, звичайно, приїду привітати! Обов’язково! Доведеться викроїти час у навчанні, бо діти перебувають у кампусі. Є екстрені випадки, коли до них можна завітати. А так вони перебувають у комʼюніті. Я не перериваю його навчання жодними своїми емоційними сплесками", - поділилася виконавиця.

Співачка підкреслила, що ставиться до освіти сина з усією серйозністю та дотримується правил закритого кампусу, щоб не відволікати Веніаміна від занять.

Син Тіни Кароль повернеться в Україну / фото: instagram.com, Тіна Кароль

Нагадаємо, що з 2016 року син Тіни Кароль живе й навчається у Великій Британії. Веніамін вивчає політологію, економіку та бізнес у престижній приватній школі-пансіоні.

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Про персону: Тіна Кароль Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) - українська співачка та актриса, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні та танцю ЗСУ. Лауреатка пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.

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