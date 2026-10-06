Конкуренція з Тіною Кароль: продюсер розповів, чому Лорак обрала Росію

Співачка посилається на перешкоди, які їй нібито чинили в Україні, але, за словами продюсера, справа не в конфлікті з колегою, а в популярності та заможності.

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Лорак вирішила жити й заробляти в РФ / Колаж Главред, фото Instagram/tina_karol, anilorak

Коротко:

Квеленков назвав причину переїзду Ані Лорак до Росії

Конкуренцію з Тіною Кароль він назвав вигадкою

Співачка продовжує жити й працювати в РФ

Український продюсер Юрій Квеленков спростував версію Ані Лорак про те, що її кар’єрі в Україні нібито заважала Тіна Кароль. За його словами, співачка залишилася в Росії заради грошей і популярності.

Про це продюсер розповів виданню "Обоз".

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За його словами, Ані Лорак будувала кар’єру в країні-агресорі ще до початку повномасштабної війни. Вторгнення та злочини окупантів не змінили її позиції: артистка залишилася жити в РФ і продовжує там заробляти.

Виправдання вона знайшла раніше: в одній із заяв звинуватила Тіну Кароль у тому, що та перекривала їй шляхи в Україні.

Для Лорак існує лише особисте благополуччя / Фото Instagram/anilorak

Втім, продюсер запевнив, що розповіді про протистояння двох співачок не мають під собою підґрунтя. Вибір Лорак він пояснює набагато більш приземленими мотивами.

"Ані Лорак там, у Росії, жила і зараз живе в шоколаді. А для неї головне - популярність і достаток. Ось і все", - прокоментував Юрій Квеленков.

Любов до рідної країни, на його думку, у цій історії відсутня.

Окремо продюсер торкнувся гучних заяв у артистичному середовищі, спираючись на особисті спостереження за колегами.

Тіна Кароль - одна з найпопулярніших співачок в Україні / скрін з відео

"А розмови про почуття обов’язку, любов до батьківщини… Знаєте, я близько знайомий з дуже багатьма артистами і скажу вам: у деяких це взагалі відсутнє. Я бачив, як одна й та сама людина вранці могла виступати на підтримку Януковича, а ввечері - Ющенка. Але треба визнати: не всі такі", - підкреслив Квеленков.

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Про особу: Тіна Кароль Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) - українська співачка та актриса, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні й танцю ЗСУ. Лауреат пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.

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