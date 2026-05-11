Чоловік Лорак принизив співачку на Мальдівах: відео потрапило в мережу

Чоловік зрадниці Лорак виявився талановитішим за саму співачку.

https://glavred.net/starnews/muzh-lorak-krasivo-opustil-pevicu-na-maldivah-10763708.html Посилання скопійоване

Запродажна Лорак програла своєму інструктору з йоги / Колаж Главред, фото — скріншот

Коротко:

Що зробила Лорак

Як Віджраку принизив співачку

Чоловік зрадниці Ані Лорак — йога-інструктор Ісаак Віджраку, якого Лорак привезла з якогось ретрит-центру, красиво обдурив співачку і принизив її на "весь інтернет".

Так, іспанець Віджраку виявився не тільки інструктором йоги, а й танцюристом. На своїй сторінці в Instagram він виклав відео, як танцює разом з Лорак. Виявилося, що співачка, яка багато років перебуває на сцені та бере участь у шоу, а також викладає хореографію, рухається в кілька разів гірше за свого чоловіка.

відео дня

Коментатори "оцінили" здібності Лорак / Скріншот

Це помітили й підписники Віджраку та Лорак. "Рухається краще за Ані", — пишуть коментатори.

На відео видно, як Лорак намагається відповідати іспанцеві, але традиційно переминається з ноги на ногу, театрально розводить руки, мабуть, уявляючи себе в кремлівському палаці.

У той же час Віджраку активно трясе своїми частинами тіла і виглядає в рази енергійнішим і музичнішим, порівняно зі "зіркою" Лорак.

Лорак та її спроби відповідати Віджраку:

Лорак намагається наздогнати чоловіка / Скріншот

Чоловік Ані Лорак - що відомо

Зазначимо, що чоловік Лорак — Ісаак Віджраку — приїхав разом з нею до терористичної Москви. Там він спочатку почав займатися продюсуванням співачки, пізніше став "впарювати" амулети власного виробництва і діставати цим російських зірок. Ще трохи пізніше Віджраку заявив, що написав книгу про геополітику та мир. Ось такого ось різнобічного інструктора йоги обрала собі зрадниця України.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред повідомляв, що дружина російського продюсера Олександра Цекало, який побічно висловився щодо терористичного вторгнення РФ в Україну, стала фактично своєю тінню.

Раніше представниця України наЄвробаченні-2026 LELEKA поділилася враженнями від церемонії відкриття Євробачення 2026 року у Відні.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Ані Лорак Ані Лорак – співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує дочку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред