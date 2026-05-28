Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Прилипла: співачка розповіла, хто підмовив Лорак обрати Росію

Олена Кюпелі
28 травня 2026, 13:12
google news Підпишіться
на нас в Google
Анжеліка Рудницька розповіла, що свого часу навіть була близькою подругою зрадниці Лорак.
Рудницька висловилася щодо Лорак
Рудницька висловилася щодо Лорак / Колаж Главред, скріншот

Коротко:

  • Хто вплинув на Лорак
  • На що вона купилася

Популярна співачка 90-х Анжеліка Рудницька висловилася щодо своєї колишньої подруги, а нині зрадниці України — співачки Ані Лорак.

Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню "Апостроф". На думку Рудницької, на позицію зрадниці значною мірою вплинув її колишній продюсер — Юрій Фалеса.

відео дня
Ані Лорак — стосунки з чоловіком
Ані Лорак обрала гроші / скрін з відео

"З Ані Лорак ми дружили, тому що росли – одночасно починали. Я думаю, на неї дуже великий вплив справив її тодішній продюсер. Він кудись її водив, якимись шляхами і щось не туди... До якогось моменту ми дружили. Ходили одна до одної в гості, пили чай, разом їли вареники або перетиналися на гастролях", – каже знаменитість.

Пізніше, за її словами, Лорак обрала гроші.

Анжеліка Рудницька
Анжеліка Рудницька дружила з Лорак / Главред

"Щось пішло не так... У нульові прийшли великі російські гроші, тому що Росія зрозуміла – якщо українська культура буде так активно розвиватися і через культуру суспільство буде активно українізуватися, адже ми дуже сильно почали віддалятися від РФ. Навряд чи це їх тішило. Хтось міг відмовитися від цих грошей і залишатися собою, а хтось хотів присмоктатися до цього грошового потоку. Він затягує", – підкреслила Анжеліка.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред розповідав, що популярний український актор Дмитро Оскін переживає сімейну трагедію – у нього померла дружина Ліка. Про це на своїй сторінці у Facebook написав ведучий та актор Петро Мага.

Раніше також стало відомо про те, що в жахливій ДТП загинула популярна українська блогерка та модель Vikunciy. На момент смерті їй було 26 років.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Ані Лорак

Ані Лорак – співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує дочку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Анжеліка Рудницька Ані Лорак новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Можливо, навіть у 2027": аналітик спрогнозував масштабний провал окупантів

"Можливо, навіть у 2027": аналітик спрогнозував масштабний провал окупантів

14:02Фронт
Кремль погрожує Україні новою хвилею ударів: чи є реальна загроза для Києва

Кремль погрожує Україні новою хвилею ударів: чи є реальна загроза для Києва

13:39Аналітика
Рада ратифікувала важливу угоду з ЄС: які умови має виконати Україна

Рада ратифікувала важливу угоду з ЄС: які умови має виконати Україна

12:12Україна
Реклама

Популярне

Більше
Чому не можна брати кота на руки: причина, про яку мало хто говорить

Чому не можна брати кота на руки: причина, про яку мало хто говорить

Долар встановив новий рекорд, євро дорожчає: курс валют на 28 травня

Долар встановив новий рекорд, євро дорожчає: курс валют на 28 травня

Три хатні справи, які категорично не можна робити ввечері: знають далеко не всі

Три хатні справи, які категорично не можна робити ввечері: знають далеко не всі

Спрацює краще будь-якого відбілювача: який домашній засіб слід засипати у пралку

Спрацює краще будь-якого відбілювача: який домашній засіб слід засипати у пралку

Суржик, який звучить всюди: як насправді правильно сказати фразу "на виду"

Суржик, який звучить всюди: як насправді правильно сказати фразу "на виду"

Останні новини

14:25

Від Харківщини до Львівщини: супергерої з усієї України зустрілися з ведучою Нелею Шовкопляс

14:17

Гороскоп Таро на завтра, 29 травня: Овнам — справжнє кохання, Стрільцям — обман

14:05

Остапчуки опублікували фото з весілля та покинули Україну

14:02

"Можливо, навіть у 2027": аналітик спрогнозував масштабний провал окупантів

13:49

"Хтось згасає": Дар’я Петрожицька розповіла про складнощі з нареченим

Через зміни у мобілізації блокпости не зникнуть, електронні повістки були б логічними - юрист МуренкоЧерез зміни у мобілізації блокпости не зникнуть, електронні повістки були б логічними - юрист Муренко
13:43

Дати великих церковних свят у 2026 році за новим стилем: що змінилося

13:39

Кремль погрожує Україні новою хвилею ударів: чи є реальна загроза для Києва

13:38

Чому 29 травня не можна важко працювати та прибирати в домі: яке церковне свято

13:30

Простий спосіб із фольгою може допомогти пережити найспекотніші дні

Реклама
13:20

Малина віддячить щедрим і солодким врожаєм: чим підживити кущі у червні

13:18

Ціна злетіла на 27%: в Україні через дефіцит дорожчає популярний продукт

13:12

Прилипла: співачка розповіла, хто підмовив Лорак обрати Росію

13:10

Битва за трафік: ТОП-5 SEO-агенцій України в 2026 році та як не злити бюджет в епоху ШІ новини компанії

12:55

Зламають долю кривдника: яким жінкам небезпечно зраджувати за датою народженняВідео

12:54

Китайський гороскоп на завтра, 29 травня: Тиграм — ініціатива, Драконам — перевірка

12:15

Наречена потрапила в безглузду ситуацію з піцою перед весіллям своєї мрії

12:12

Рада ратифікувала важливу угоду з ЄС: які умови має виконати Україна

12:11

У російсько-українській війні настає переломний момент: експерт назвав головні ознаки

11:50

Температура впаде до +4 градусів: коли відступить холод та прийде літнє тепло

11:41

ЗСУ завдали удару по НПЗ у Туапсе і атакували об’єкти ВПС РФ ракетами Storm Shadow

Реклама
11:26

Як відмити кухонні шафи від жиру і застарілого бруду: поради від професіоналів

11:21

Фотографії з різних епох породили теорії про подорожі в часі

11:12

Україна переламала хід війни з РФ: яка нищівна стратегія кардинально змінила ситуацію

11:02

Загроза існує не лише з боку Білорусі: оглядач заявив про "код жовтий"Відео

10:46

Бур'яни зникнуть надовго: агрономи назвали 2 найкращі засобиВідео

10:44

Народжені, щоб ламати стереотипи: які дати вказують на "бунтарів роду" і в чому їхня місіяВідео

10:23

Дуже смачна бюджетна намазка з кабачка - рецепт за 10 хвилин

10:12

Анна Галета про реабілітацію після війни: в Україні працюють над міждисциплінарною моделлю відновлення людини

10:02

Каллас заявила про евакуацію посольства США з Києва: що насправді відбувається

09:58

Кремль погрожує новими ударами по Києву: чи може зрости інтенсивність атак

09:26

У червні почнуть діяти нові правила мобілізації: що зміниться для українців

09:05

Машина розбита вщент: у жахливій ДТП загинула молода українська блогерка та модель

09:05

Генерал США назвав головну умову перемоги України у війні: до чого тут Крим

09:00

Україна візьметься за Москву восени-взимку, у серпні-вересні полетить наша балістика – КоваленкоВідео

08:45

Доля готує великі гроші та нове життя для чотирьох знаків зодіаку

08:40

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 28 травня (оновлюється)

08:31

Невзлін: Путін шукає вихід через ескалацію війниПогляд

08:22

Фронт змінився: ЗСУ прориваються і відновлюють контроль над територіями

08:13

Карта Deep State онлайн за 28 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:51

Зможе наздогнати "Шахеди": в Україні випробували ракетний дрон з Естонії

Реклама
06:55

Стокгольм готує передачу літаків Києву: скільки Gripen отримає Україна

05:50

Дитина не хоче спати вдень: психолог назвала поширену помилку батьків

05:15

Три знаки зодіаку отримають щасливий квиток: кому скоро усміхнеться фортуна

04:42

Гороскоп на завтра, 29 травня: Близнюкам - несподіванка, Левам - прибуток

04:09

Нові правила бронювання в Україні: юрист попередив про "абсурдну" норму

03:40

Температура опуститься до +11 градусів: Україну накриває сильне похолодання.

03:33

Суржик, який звучить всюди: як насправді правильно сказати фразу "на виду"

03:17

На кого чекає рідкісна удача та придбання омріяного будинку: гороскоп на червень 2026Відео

01:50

Три дерева, гілки яких категорично не можна приносити в дім на Трійцю - перелік

00:59

Вапняний наліт на крані зникне за лічені хвилини: про цей лайфхак знають одиниці

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПранняПрибиранняКімнатні рослиниАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти