Прилипла: співачка розповіла, хто підмовив Лорак обрати Росію

Анжеліка Рудницька розповіла, що свого часу навіть була близькою подругою зрадниці Лорак.

Рудницька висловилася щодо Лорак

Популярна співачка 90-х Анжеліка Рудницька висловилася щодо своєї колишньої подруги, а нині зрадниці України — співачки Ані Лорак.

Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню "Апостроф". На думку Рудницької, на позицію зрадниці значною мірою вплинув її колишній продюсер — Юрій Фалеса.

Ані Лорак обрала гроші

"З Ані Лорак ми дружили, тому що росли – одночасно починали. Я думаю, на неї дуже великий вплив справив її тодішній продюсер. Він кудись її водив, якимись шляхами і щось не туди... До якогось моменту ми дружили. Ходили одна до одної в гості, пили чай, разом їли вареники або перетиналися на гастролях", – каже знаменитість.

Пізніше, за її словами, Лорак обрала гроші.

Анжеліка Рудницька дружила з Лорак

"Щось пішло не так... У нульові прийшли великі російські гроші, тому що Росія зрозуміла – якщо українська культура буде так активно розвиватися і через культуру суспільство буде активно українізуватися, адже ми дуже сильно почали віддалятися від РФ. Навряд чи це їх тішило. Хтось міг відмовитися від цих грошей і залишатися собою, а хтось хотів присмоктатися до цього грошового потоку. Він затягує", – підкреслила Анжеліка.

Про особу: Ані Лорак Ані Лорак – співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує дочку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

