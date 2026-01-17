Ведучий Андрій Малахов жорстко викрив промах Філіпа Кіркорова.

Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, зіпсував важливе свято своєї дочки Алли-Вікторії. Про серйозну помилку артиста відверто розповів росЗМІ Андрій Малахов.

За словами ведучого, Кіркоров зовсім забув, що день народження дочки — це не його особисте свято, а день Алли-Вікторії. Малахов розповів, що путініст покликав на гуляння своїх друзів старшого віку, серед яких дівчинці було некомфортно. Це вилилося навіть у невеликий скандал — дочку співака розчарував подарунок Яни Рудковської, який не був від елітного бренду Dior. Однак Малахов стверджує, що причиною поведінки Алли-Вікторії були не подарунки, а склад гостей.

"Алла, мені здається, взагалі не була рада святкуванню дня народження серед скуфів і дорослих друзів тата", — відверто висловився Андрій.

Після того як дівчинка "відмучилася" в компанії російських зірок, її нарешті відпустили святкувати день народження з друзями. Ведучий вважає, що саме цього вона чекала найбільше.

"Вона чекала, коли піде святкувати до своїх однолітків", — поділився Малахов.

У Філіпа Кіркорова двоє дітей, народжених за допомогою сурогатного материнства: дочка Алла-Вікторія і син Мартін. Дівчинку він назвав на честь своєї колишньої дружини Алли Пугачової, а сина — на честь діда.

Раніше Главред повідомляв, що фіналісти Національного відбору на Євробачення-2026 LELÉKA представили свою пісню на конкурс і вразили єврофанів. У Threads захоплюються їхньою заявкою і обговорюють ноту, яку співачка утримувала цілих 28 секунд.

Також переможницю "Холостяка" Інну Белень переслідувала невідома і фотографувала її. Інну збентежило те, що відвідувачка супермаркету знімала потайки саме її вагітний живіт, адже вона не знала, з якими намірами це робиться.

Про особу: Філіп Кіркоров Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але в 2023 році був формально позбавлений його через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, в тому числі і "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів в країні-окупанті.

