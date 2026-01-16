Рус
Вагітну переможницю "Холостяка" переслідували: втрутилася поліція

Христина Трохимчук
16 січня 2026, 14:11
Інна Белень поскаржилася на переслідування невідомої особи.
Інна Белень
Інна Белень звернулася до поліції / колаж: Главред, фото: instagram.com, Інна Белень

Ви дізнаєтеся:

  • Інну Белень переслідували в супермаркеті
  • Які дії вжила поліція

Переможниця шоу "Холостяк 13" Інна Белень потрапила в неприємну ситуацію, яка закінчилася викликом поліції. Вагітну дівчину переслідувала невідома особа і фотографувала її. Інна повідомила про інцидент шанувальникам в Instagram.

За словами Белень, вона з нареченим спокійно пішла за покупками в супермаркет. У якийсь момент її партнер помітив дівчину, яка робила знімки пари. Також на підозрілу відвідувачку звернули увагу інші покупці. Дівчина ходила за парою і цілеспрямовано знімала Інну.

відео дня
Інна Белень
Інна Белень про переслідування / фото: instagram.com, Інна Белень

"Ми виходимо на вулицю вже з покупками, і вибігає за нами дівчина і каже, що це вона просила мене розвернутися, тому що одна жінка просто фотографувала ваш живіт весь час, коли ви стояли на касі", — розповіла Белень.

Переможниця "Холостяка" попросила поважати особисті кордони людей, особливо вагітних жінок. Інну збентежило те, що невідома жінка потайки фотографувала саме її вагітний живіт, адже вона не знала, з якими намірами це робиться.

Інна Белень
Інна Белень — реакція поліції / фото: instagram.com, Інна Белень

В результаті блогерка звернулася до поліцейських, завдяки яким знімки були видалені. Белень підкреслила, що законодавство гарантує недоторканність приватного життя кожному громадянину.

Раніше Главред повідомляв, що фіналістка Національного відбору на Євробачення-2026 Valeriya Force потрапила в гучний скандал. Блогер-пліткар Богдан Беспалов знайшов докази її співпраці з громадянином країни-агресора.

Також російська співачка Ані Лорак виклала кругленьку суму для того, щоб вивезти чоловіка на відпочинок за кордон. Вона влаштувала чоловікові райський відпочинок на Мальдівах і зняла для них резиденцію, ціна якої за ніч досягає 1 млн рублів.

Про реаліті-шоу "Холостяк"

"Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".

12:14

Потепління в Україні відміняється: синоптик сказав, де влупить нова хвиля морозів

12:00

Гороскоп на 2026 рік: на які знаки зодіаку чекає період злетів і падіньВідео

11:46

Оксамит, патина і характер: як виглядатиме модний інтер'єр у 2026 році

11:28

Мільйон рублів за ніч: Лорак пішла на радикальні заходи для порятунку шлюбу

11:26

Росіяни намагалися прорвати кордон на новому напрямку: яка там зараз ситуація

11:24

Чому зимова куртка не тримає тепло: простий трюк швидко виправить ситуацію

11:18

В Україні не залишилося жодної цілої електростанції, найгірше в Києві - Шмигаль

11:17

Китайський гороскоп на завтра 17 січня: Півням - неспокій, Зміям - перемога

11:00

Любовний гороскоп 2026: на які знаки зодіаку чекають кризи і весілля в новому роціВідео

10:31

Чому 17 січня не можна ділитися своїми планами з іншими: яке церковне свято

10:31

Monokate висміяла Jerry Heil у пародії після гучної заяви про Нацвідбір — деталіВідео

10:27

"Я ніколи таких слів не говорила": суд обирає запобіжний захід Тимошенко

10:06

Порядок виступів фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2026

09:41

"Це не вдалося Обамі та Байдену": у США назвали головну умову для завершення війни

09:29

Кремль зриває на Києві злість через революцію в ІраніПогляд

09:21

Золото Полуботка в Україні: де його шукають та що за нього мали отримати українціВідео

09:11

Армія РФ захопила Красногірське та просунулася ще на трьох ділянках — DeepState

09:03

В Україні змінюють правила комендантської години: що тепер дозволено

08:33

Буде жити на пенсію: Доліній повністю зірвали гастрольний графік

08:25

Трамп отримав бажану Нобелівську премію миру, але є один несподіваний нюанс

08:12

Після втечі з лікарні: стало відомо про стан Валюхи з "Сватів"

08:00

Британія виділяє додаткові £20 млн для України: на що підуть кошти

07:41

На неї не можна дивитися: що вимагає Меган Маркл, щоб приїхати до Великої Британії

07:16

Європа розробила три сценарії захисту Гренландії від США - The Economist

06:10

Що потрібно зробити, щоб подолати корупціюПогляд

05:31

Жінка залишила собаку вдома на 45 хвилин і ледь не заплакала, коли повернулась

05:00

Зловлять хвилю багатства: три знаки зодіаку отримають грошовий бонус від долі

04:45

"Нова велика проблема": розкрито головну причину відсутності опалення в Києві

04:14

У лютому прийде квітень: якою буде погода в Одесі в останній місяць зими

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці чоловіка з краваткою за 45 секунд

