Вагітну переможницю "Холостяка" переслідували: втрутилася поліція

Інна Белень поскаржилася на переслідування невідомої особи.

Інна Белень звернулася до поліції / колаж: Главред, фото: instagram.com, Інна Белень

Інну Белень переслідували в супермаркеті

Які дії вжила поліція

Переможниця шоу "Холостяк 13" Інна Белень потрапила в неприємну ситуацію, яка закінчилася викликом поліції. Вагітну дівчину переслідувала невідома особа і фотографувала її. Інна повідомила про інцидент шанувальникам в Instagram.

За словами Белень, вона з нареченим спокійно пішла за покупками в супермаркет. У якийсь момент її партнер помітив дівчину, яка робила знімки пари. Також на підозрілу відвідувачку звернули увагу інші покупці. Дівчина ходила за парою і цілеспрямовано знімала Інну.

Інна Белень про переслідування / фото: instagram.com, Інна Белень

"Ми виходимо на вулицю вже з покупками, і вибігає за нами дівчина і каже, що це вона просила мене розвернутися, тому що одна жінка просто фотографувала ваш живіт весь час, коли ви стояли на касі", — розповіла Белень.

Переможниця "Холостяка" попросила поважати особисті кордони людей, особливо вагітних жінок. Інну збентежило те, що невідома жінка потайки фотографувала саме її вагітний живіт, адже вона не знала, з якими намірами це робиться.

Інна Белень — реакція поліції / фото: instagram.com, Інна Белень

В результаті блогерка звернулася до поліцейських, завдяки яким знімки були видалені. Белень підкреслила, що законодавство гарантує недоторканність приватного життя кожному громадянину.

Про реаліті-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".

