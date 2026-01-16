Павло Зібров зіграв у романтичній комедії: кого втілив співак

В Instagram артиста та фільму вийшов музичний трек на пісню "Хрещатик", у якому можна побачити ексклюзивні кадри з вечірки

Павло Зібров зіграв у романтичній комедії/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Павло Зібровзіграв у романтичній комедії "Випробувальний термін" та поділився відгуком про фільм. Легендарний артист зʼявився у фільмі у ролі самого себе.

За сюжетом, рекламна агенція, в якій проходять випробувальний термін головні герої Поліна (Катерина Кузнєцова) та Роман (Кирило Парастаєв), відзначає ювілей найуспішнішої рекламної кампанії за свою історію — "Струмок". СЕО агенції, якого грає Вʼячеслав Довженко, є щирим фанатом Павла Зіброва, і мріє про його виступ, але це є непосильним для компанії, бо справи йдуть так собі. Волею випадку все змінюється, і Павло Зібров потрапляє на святкування "Струмка".

Романтична комедія "Випробувальний термін" / Скріншот

"Запрошую всіх у кінотеатри подивитися цей фільм. Це тепла, жива історія про кохання, вибір і людські почуття — зі сміхом, сльозами й моментами, над якими хочеться замислитися. Прекрасні актори, щира українська романтична комедія та гарний настрій гарантовані!", — поділився відгуком про фільм Павло Зібров.

Головні ролі у стрічці виконали Катерина Кузнєцова та Кирило Парастаєв. Також на великому екрані глядачів чекає зустріч з зірками українського кіно: Вʼячеслав Довженко, Андрій Ісаєнко, Ірма Вітовська, Олена Узлюк, Тетяна Малкова, Іван Шаран, Марічка Хоменко, Тарас Цимбалюк, Дарʼя Петрожицька, Дмитро Танкович, Ксенія Мішина, Віктор Жданов, Олександр Кобзар. Прем’єра фільму вже відбулась в кінотеатрах по всій Україні.

До того ж в Instagram артиста та фільму вийшов музичний трек на пісню "Хрещатик", у якому можна побачити ексклюзивні кадри з вечірки, які не лише занурюють в атмосферу фільму, а й відкривають героїв з несподіваного боку, додаючи ще більше емоцій та кольору до історії.

"Я щиро реготав, спостерігаючи збоку, наскільки це може бути смішно. Перегляд подарує масу задоволення — будете сміятися й відпочивати, як діти", — ділиться ПавлоЗібров.

Сама стрічка "Випробувальний термін" обіцяє подарувати глядачам теплі, яскраві миті й незабутні образи, що залишаться в пам’яті ще довго після перегляду навіть під час відключень світла.

Про сюжет:

Головна героїня Поліна (Катерина Кузнєцова) — гламурна донька бізнесмена (Олександр Кобзар), яка звикла до безтурботного життя. Після зради батька вона опиняється на випробувальному терміні в рекламній агенції. Там протягом місяця змагається за посаду з Романом (Кирило Парастаєв) — амбітним і принциповим колегою, який бачить світ зовсім інакше.

Про персону: Павло Зібров Павло Зібров - український співак, композитор, Народний артист України. Написав понад 500 пісень для себе та інших артистів. За свою кар'єру випустив 15 альбомів і більше 20 кліпів. На великій сцені з 1986 року.

