"Зі мною щось не так": Аліна Гросу розповіла, як не могла завагітніти

Аліна Гросу вагітна первістком/ колаж: Главред, фото: instagram.com/alina_grosu

Коротко:

Як завагітніла Аліна Гросу

Що вона розповіла про настання вагітності

Українська співачка Аліна Гросу, яка нещодавно оголосила про свою вагітність, розповіла про те, як їй було складно завагітніти, і як вона переживала свою особисту драму.

Як написала Аліна Гросу на своїй сторінці в Instagram, молода сім'я довгі роки хотіла дитину, але не складалося. "Гормональні таблетки, від яких дратівливість, поганий обмін речовин, а від того постійний контроль харчування, збитий цикл, безсонні ночі, смуток і кожен куплений і використаний тест – невиправдані надії", – написала зірка.

Аліна Гросу і Роман Полянський / фото: instagram.com, Аліна Гросу

За словами співачки, вона розуміє тих дівчат, які зараз переживають таку ж ситуацію. "Хочеться обійняти, підтримати і сказати, якщо у нас вийшло, то і у вас обов'язково вийде. Я теж опускала руки і намагалася не думати, ховалася в справах, в роботі, в побуті. З'їдала себе, що зі мною щось не так. Тримала посмішку, коли запитували, чому ще немає дітей", - розповідає Аліна Гросу.

Аліна Гросу вагітна від бойфренда

​​​​ / скрін з відео

Також вона додала, що в один момент вона видихнула і почала жити простим, звичайним життям. "Не купувала тести і тему вагітності прикрила. Минув час. І ось на тобі. Я приховувала свою вагітність, бо боялася, що щось піде не так", - розповідає Гросу.

Вона також поділилася зворушливим відео, де показала щасливі моменти разом зі своїм чоловіком.

Аліна Гросу — особисте життя

Шанувальники Аліни Гросу впевнені, що батьком майбутньої дитини співачки є російський актор Роман Полянський. Стосунки пари почалися ще до повномасштабної війни, і, незважаючи на чутки про розставання і від'їзд актора в РФ в кінці 2022 року, пара все ж возз'єдналася в США. У березні 2024 року Аліна оголосила про заміжжя, а вже в січні 2026 року офіційно підтвердила вагітність.

Про особу: Аліна Гросу Аліна Михайлівна Гросу – відома українська співачка.

Перший коханий Гросу – московський бізнесмен Олександр Комков, який влітку 2019-го став законним чоловіком артистки, але вже в грудні того ж року пара почала жити окремо, після чого розлучилася.

Наступним кавалером зірки став росіянин Роман Полянський, з яким вона розійшлася вже під час повномасштабного вторгнення.

