Пропагандисту Соловйову загрожує кримінальне покарання

Собчак розлютилася на пропагандиста Соловйова, який ображає жінок у прямому ефірі.

Соловйов лається нецензурною лексикою в ефірі / Колаж Главред, фото РосСМІ

Російський пропагандист Володимир Соловйов, який є уособленням російської пропаганди та "обличчям" усіх РосЗМІ, може отримати кримінальне покарання.

Як пишуть його колеги з РФ, інша російська пропагандистка Собчак вирішила звернутися до голови Слідчого комітету Олександра Бастрикіна з проханням дати правову оцінку словам Володимира Соловйова на адресу Вікторії Боні.

Зазначимо, раніше в ефірі федерального каналу Соловйов образив російську блогерку Вікторію Боню. Він назвав її нецензурним словом, а також у своїй хамській манері сказав, що їй не можна "відкривати свій рот і засмічувати простір".

"Цікаво, чи поділяє глава правоохоронного відомства моє переконання, що слова — не просто повітря, вони мають ціну. Якщо суспільне засудження не вчить ведучого хорошим манерам, може, Слідчий комітет навчить його поводитися", — сказала Ксенія Собчак, додавши до допису текст звернення.

Раніше Володимир Соловйов відмовився вибачатися перед Бонею за неприємні слова, вимовлені на її адресу, і заявив, що вони не є лайкою.

Зазначимо, що кілька днів тому Вікторія Боня опублікувала звернення до Володимира Путіна: вона заявила, що народ його боїться, а чиновники приховують від президента реальні проблеми. Незважаючи на стриману реакцію Кремля, прокремлівські ЗМІ та блогери почали атакувати Боню.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Хто такий Володимир Соловйов Володимир Соловйов – російський пропагандист і рупор Кремля. Відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями та проросійською пропагандою, задовго до окупації Криму Росією погрожував окупацією та вербалізував наміри РФ щодо окупації. У серпні 2014 року включений Україною до списку санкцій за позицію щодо війни на сході України та анексії Криму Росією. Внесений до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України. Підтримує путінський режим і війну Росії проти України, пише Вікіпедія.

