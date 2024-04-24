Стало зрозуміло, чому Успенська стала на бік терористичної Росії, яка напала на Україну.

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Путіністка Успенська зізналася, що дивиться пропагандистські шоу / Колаж Главред, фото Слово і діло, скріншот

Колишня киянка та українка, зрадниця України, співачка Любов Успенська зізналася, що систематично дивиться пропагандистські політичні шоу, якими рясніє російське телебачення.

Так, путіністка, яка ледве згадала назви цих шоу, стала розповідати журналістам, що прокидається і засинає під ці програми.

"Без політичних програм не засинаю. Я дивлюся Соловйова, інформаційні канали, Перший Канал - так починається мій ранок, я дивлюся потім 60 хвилин і засинаю під Соловйова", - каже стара співачка.

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Хто така Любов Успенська? Любов Успенська - радянська, російська та американська співачка в жанрі шансон. Народилася, виросла і першу популярність, як артистка, здобула в Києві. Попри це активно підтримує РФ у війні з Україною. З 7 січня 2023 року внесена Україною до санкційних списків осіб, "які публічно закликають до агресивної війни, виправдовують і визнають законною збройну агресію РФ проти України, тимчасову окупацію території України".

Хтось із журналістів відреагував: "Як під нього можна заснути"?

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Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Успенська звернулася до лікарів через проблеми із серцем. "Співачці різко стало погано - почастішало серцебиття. Медики приїхали на Мосфільмовську вулицю. Зараз їй надають допомогу", - повідомляють пропагандисти.

Ранішепутіністка Успенська зганьбила дочку на всю Росію. Пропутінська "королева шансону" налагодила стосунки з дочкою Тетяною Плаксіною і тепер тягає її по всіх шоу, щоб вона стала зіркою естради. Дівчині довелося зробити пластику.

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