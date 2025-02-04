"Присідати і присідати": Єфросиніна повторила голий образ дружини Каньє Веста

Ви дізнаєтеся:
- Чий голий образ повторила Єфросиніна
- У кого вийшло краще
Українська ведуча і громадська діячка Маша Єфросиніна влаштувала примірку вечірніх суконь, щоб вибрати "ту саму", в якій вона з'явиться на церемонії Нацвідбору Євробачення 2025.
На своїй сторінці в Instagram, ведуча виклала кілька варіантів і влаштувала опитувальник з метою з'ясувати у своїх передплатників, яку ж сукню варто все-таки вибрати.
Крім того, вона згадала про нещодавній феєричний вихід репера Каньє Веста з голою дружиною Б'янкою Цензорі на церемонії вручення Греммі 2025. Фігуриста і гаряча дружина репера була повністю голою, одягненою в тілесного кольору сітчастий "чохол". Очевидно, що він нічого не приховував, а лише підкреслював і "підсвічував" розкішні груди, стегна та тонку талію жінки.
Подивитися на епічний вихід пари можна тут.
Єфросиніна також опублікувала фото "вид ззаду", який сильно відрізнявся від образу Цензорі, з яким себе ототожнює ведуча."Або вже рубанемо по трендах", - запитує ведуча, ділячись свіжим фото.
До слова, український телеграм-канал Harley Queen вдало пожартував: "Маша Єфросиніна вирішила закосплеїти дружину Каньє Веста. Тема не розкрита - присідати і присідати ще".
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Раніше Главред писав про те, що Маша Єфросиніна розкрила секрет, який тримала при собі майже три десятиліття - через сором і страх осуду з боку колег і близьких. Заговорила вона лише для того, щоб підтримати тих, чий голос сьогодні ледь чути - жінок, які пережили сексуальне насильство.
Нагадаємо, Маша Єфросиніна запросила свого чоловіка Тимура Хромаєва для інтерв'ю, де відповіла на всі чутки. За словами ведучої, вона з Хромаєвим уже розходилася і пара робила перерву в стосунках.
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Хто така Маша Єфросиніна?
Маша Єфросиніна - українська телеведуча (Євробачення, Підйом, Фабрика зірок, ШоумаStrouyon, Маскарад), громадська діячка та засновниця громадської організації "Фонд Маша". Одна з найвпливовіших жінок України за версією видання "Фокус", і найуспішніших - за версією видання "Новое время". З 2018 року - Почесний посол ООН у галузі народонаселення в Україні.
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