Фешн-тренди від українських зірок: Єфросиніна вигуляла лук за 125 тисяч гривень

Маша Єфросиніна показала себе в трендовій шубці.

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Маша Єфросиніна та її ліфтолук / колаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Можна нескінченно дивитися на кілька речей - про вогонь, воду і зменшення кількості окупантів ви і так знаєте. А ось ще одна річ - це те, як українські селебріті тестують нові луки, купують трендові речі і навіть іноді "балуються" важким люксом.

Одна з українських модниць - ведуча та волонтерка Маша Єфросиніна. Її часто можна побачити в дорогих костюмах, екстравагантних сукнях і, загалом, вона частенько в "тренді".

Цього разу - Главред розгляне її (не)скромний ліфтолук. Схоже, що цього разу Єфросиніна приміряла шубку трендового кольору Бургунді з кози канадського бренду Gorski.

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Маша Єфросиніна та її ліфтолук / Скриншот Instagram/mashaefrosinina

Фото шубки з кози з офіційного сайту / gorskimontreal.com/

До слова, річ зараз "реально треба брати". Адже вона продається з "запаморочливою" знижкою і її можна "відхопити" лише за 1 997 доларів (83 тисячі гривень з "копійками").

До речі, більш бюджетну альтернативу можна розглянути в магазині іспанського бренду Zara. Схожий хутряний виріб можна купити орієнтовно за 5 тисяч гривень.

Шубка Зара / Фото zara.com

Ще один аксесуар Єфросиніної - сумка. Знайти її виявилося не так просто, але ми змогли.

Це сумка - червоний шкіряний шопер бренду Marni. Зараз така модель сумки доступна тільки на eBay, але second hand. Вартість такої сумки "second hand", без вад, становить майже 700 доларів США (29 000 гривень).

Сумка Маші Єфросиніної / Скріншот eBay, Instagram/mashaefrosinina

Сумка Маші Єфросиніної / Скриншот eBay, Instagram/mashaefrosinina

Нові сумки цього бренду, зроблені зі шкіри, обійдуться в більш ніж 1000 доларів США.

Сумка Marni / Скріншот marni.com

Сумарно, лук телеведучої без урахування штанів палаццо і лоферів обійшовся в майже 3 000 доларів (близько 125 000 гривень). Не важкий люкс, як у сестри-москвички Лізи, але теж непогано.

Маша Єфросиніна інфографіка / Главред

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Як раніше писав Главред, нещодавно Маша Єфросиніна запросила свого чоловіка Тимура Хромаєва для інтерв'ю, де відповіла на всі чутки. За словами ведучої, вона з Хромаєвим вже розходилася і пара робила перерву у стосунках.

А також Маща Єфросиніна заявила, що дуже рада, коли чує компліменти від своїх підписниць. Але в той же час, їй пише величезна кількість хейтерів, які навіть бажають їй зникнути з лиця землі.

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Хто така Маша Єфросиніна? Маша Єфросиніна - українська телеведуча (Євробачення, Підйом, Фабрика зірок, ШоумаStrouyon, Маскарад), громадська діячка і засновниця громадської організації "Фонд Маша". Одна з найвпливовіших жінок України за версією видання "Фокус", і найуспішніших - за версією видання "Новое время". З 2018 року - Почесний посол ООН у галузі народонаселення в Україні.

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