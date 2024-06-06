УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і город
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Єфросиніна розповіла, як донька відреагувала на новину про розлучення

Олена Кюпелі
6 червня 2024, 15:41
214
Телеведуча запросила свого чоловіка для інтерв'ю, де відповіла на всі чутки.
Маша Єфросиніна, Тимур Хромаєв
Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв спростували всі чутки про розставання / колаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Відома українська ведуча Маша Єфросиніна, яка вперше разом із чоловіком прокоментувала чутки щодо розлучення пари, розповіла під час ефіру нового подкасту "Квиток на Марс" про те, як на їхнє розставання відреагувала старша донька Нана.

За словами ведучої, вона з Хромаєвим уже розходилася і пара робила перерву у стосунках.

"Пам'ятаєш, коли в нас була криза на 11-му році життя, коли ми роз'їжджалися, ну це всім відомо, ми відразу оголосили самі про це і, як мені здається, правильно зробили. Пам'ятаєш, ми тоді радилися з психологом, як їй повідомити? У мене було кілька сценаріїв", - детально нагадала Єфросиніна деталі розриву Хромаєву.

відео дня
інфографіка єфросиніна
Інфографіка Єфросиніної / інфографіка: Главред

"І коли я їй сказала: "Наночко, ми тепер із татом будемо жити окремо", пам'ятаєш, як вона так заплющила очі? Я думаю: "Ну все, кабзда". Посиділа-посиділа. Я думаю: "Боже, там сльози рікою". Вона так прибрала руки, подивилася на мене, на тебе і каже: "Так а хто на теніс мене возитиме?" Пам'ятаєш?" - поділилася Єфросиніна.

Хто така Маша Єфросиніна?

Маша Єфросиніна - українська телеведуча (Євробачення, Підйом, Фабрика зірок, ШоумаStrouyon, Маскарад), громадська діячка та засновниця громадської організації "Фонд Маша". Одна з найвпливовіших жінок України за версією видання "Фокус", і найуспішніших - за версією видання "Новое время". З 2018 року - Почесний посол ООН у галузі народонаселення в Україні.

Ведуча також додала, що донька стійко перенесла новину тоді і прийняла її з повагою, що на той момент було важливо для пари.

Маша Єфросиніна - новини зараз:

Зазначимо, нещодавно Маша Єфросиніна вирішила прокоментувати своє скандальне інтерв'ю зі співачкою Христиною Соловій. Єфросиніна зазначає, що, по-перше, інтерв'ю з Соловій було "занадто емоційним".

Раніше Єфросиніна показала як переодягається в спортивну форму і розповідає про те, як ставиться до свого тіла. За словами Єфросиніної, вона дуже рада, коли чує компліменти від своїх підписниць. Але в той же час, їй пише величезна кількість хейтерів, які навіть бажають їй зникнути з лиця землі.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Маша Єфросиніна Тимур Хромаєв новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Не мирні переговори: Шольц назвав основні цілі Саміту миру у Швейцарії

Не мирні переговори: Шольц назвав основні цілі Саміту миру у Швейцарії

17:34 Україна
Путін назвав кількість українських полонених в Росії: в ГУР відреагували

Путін назвав кількість українських полонених в Росії: в ГУР відреагували

16:40 Україна
Удари американською зброєю по Москві та Кремлю: Байден дав категоричну відповідь

Удари американською зброєю по Москві та Кремлю: Байден дав категоричну відповідь

15:48 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Не чарівна історія : Боярський розкрив правду про роман Заворотнюк і Жигунова 58972

"Не чарівна історія": Боярський розкрив правду про роман Заворотнюк і Жигунова

Ну прям Кіркоров : син Анастасії Стоцької став копією путініста - рідкісний кадр 9690

"Ну прям Кіркоров": син Анастасії Стоцької став копією путініста - рідкісний кадр

Світло буде весь день: названо область, де 6 червня не вимикатимуть електроенергію 4072

Світло буде весь день: названо область, де 6 червня не вимикатимуть електроенергію

Росіяни на низькому старті: що чекає на окупантів 2551

Росіяни на низькому старті: що чекає на окупантів

Останні новини

17:50

Чому не можна дарувати подарунки наперед: можуть підстерігати біди і нещастя

17:41

Додаткові 500 МВт від сонця та потужні батареї: експерти розповіли, як Україні пережити зиму

17:34

Не мирні переговори: Шольц назвав основні цілі Саміту миру у Швейцарії

17:03

Усі хвороби зникнуть: яку прикрасу потрібно вдягнути 7 червня - прикмети

16:40

Путін назвав кількість українських полонених в Росії: в ГУР відреагували

Росія підійшла до межі, за місяць армія Путіна буде змушена сісти в глуху оборону – ЖдановРосія підійшла до межі, за місяць армія Путіна буде змушена сісти в глуху оборону – Жданов
16:40

Столтенберг відповів на чутки про підготовку НАТО до війни з Росією

16:39

Як визначити вік кота - топ найпростіших способів

16:33

Чому не можна поливати город у спеку: як не знищити все зелене

16:22

Потап повернувся в Україну в провокаційному вбранні

Реклама
16:20

Дорослу дочку Тома Круза папараці підловили на пробіжці в шикарній формі

16:19

Буде тішити око цілий рік: чим полити орхідею, щоб вона зацвілаВідео

15:48

Удари американською зброєю по Москві та Кремлю: Байден дав категоричну відповідь

15:41

Єфросиніна розповіла, як донька відреагувала на новину про розлучення

15:26

Зеленський прибув до Франції: які "сюрпризи" підготував МакронВідео

15:18

Серйозні проблеми для РФ: в розвідці назвали наслідки удару по поромах в Криму

15:11

Працюватиме годинами: світильник без електрики – цікавий лайфхакВідео

15:09

Беремо невелике куряче філе, кабачок і готуємо цілу гору котлет - простіше не придумаєшВідео

15:02

Кому війна, кому Біркін: у кого з українських зірок є "безцінна" сумка Hermes

14:57

З Росії на Саміт миру: в Угорщині оголосили нового учасника заходу

14:32

На Київщині влада і правоохоронці покращать координацію спільної роботи

Реклама
14:27

64-річний Тігіпко увосьме став батьком: перші кадри, ім'я та стать немовлятиВідео

14:18

Захід загнав Путіна в кут, глава Кремля вже не має чим відповісти – Жданов

14:17

Із новою потужністю в наступ: армія РФ підтягує резерви під Вовчанськом

13:45

Оце так перетворення: Дантес шокував андрогінним луком у стилі старого ГоллівудуВідео

13:39

Частину областей України накриють грози і град: де буде сильна негода

13:32

Відібрали все: в РФ завдали удару Пугачовій - що трапилося

13:00

На тлі онкології: інсайдери розповіли, як змінилися стосунки Кейт Міддлтон і принца Вільяма

12:49

"Відповідь буде дуже конкретна": НАТО на порозі серйозної ескалації - Глоба

12:42

Як правильно – "швИдкісний" чи "швидкіснИй" поїзд: яку помилку ми часто робимоВідео

12:28

Роботине опинилося в "сірій зоні": військові ЗСУ розповіли про нестачу зброї

12:12

"Путін свою колоду козирів вичерпав": Жданов сказав, чому Захід дозволив бити по РФ

12:09

Саме сьогодні: родина покійної Анастасії Заворотнюк звернулася з важливим проханням

11:50

"Сатурн" більше не попливе: у Криму бійці ГУР знищили російський буксирВідео

11:44

Дівчина епічно вирахувала хлопця-зрадника - відео набрало майже 200 тисяч лайківВідео

11:38

Коли буде найважча ситуація в енергосистемі: в "Укренерго" зробили важливу заяву

11:31

Доходи РФ від нафти злетіли: у ЗМІ розкрили, як Кремль "адаптувався" до санкцій

11:13

Армія РФ виходить з Харківщини: ЗСУ розбили полк російських окупантів

11:12

Розлучення Алсу й Абрамова: стало відомо, що зробив чоловік співачки

10:52

Дружина здивувала чоловіка завзятим сніданком: у Мережі ледь стримують сльози від сміху

10:36

Китайський гороскоп на завтра 7 червня: Тиграм - потужні зміни, Свиням - розрив стосунків

Реклама
10:31

РФ вдарила по "Епіцентру" і будинках на Херсонщині: спалахнули масштабні пожежіФотоВідео

10:31

"Морський удар, усе влучно": бійці ГУР знищили в Криму вороже судно

10:27

Як позбутися жирних плям на кухонних меблях: 2 найкращі способи

10:26

Церковне свято 7 червня: чому у цей день варто одягти золоті прикраси

10:04

MAGURи для ГУРу: до Дня журналіста стартує великий збір на морські дрони MAGURA V5

09:57

На Дніпропетровщині дрон РФ влучив у рейсовий автобус: деталіФото

09:54

"Служу українському народу": Сергій Жадан вступив до ЗСУ і показав перші кадри

09:40

РФ вдарила дронами по автобусу з пасажирами та об'єкту інфраструктури: що відомоФото

09:29

Гороскоп на завтра 7 червня: Овнам - бентежні слова, у Стрільців все розвалиться

09:01

"Ну прям Кіркоров": син Анастасії Стоцької став копією путініста - рідкісний кадр

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Лайфхаки и хитрости
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти