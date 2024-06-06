Єфросиніна розповіла, як донька відреагувала на новину про розлучення

Телеведуча запросила свого чоловіка для інтерв'ю, де відповіла на всі чутки.

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Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв спростували всі чутки про розставання / колаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Відома українська ведуча Маша Єфросиніна, яка вперше разом із чоловіком прокоментувала чутки щодо розлучення пари, розповіла під час ефіру нового подкасту "Квиток на Марс" про те, як на їхнє розставання відреагувала старша донька Нана.

За словами ведучої, вона з Хромаєвим уже розходилася і пара робила перерву у стосунках.

"Пам'ятаєш, коли в нас була криза на 11-му році життя, коли ми роз'їжджалися, ну це всім відомо, ми відразу оголосили самі про це і, як мені здається, правильно зробили. Пам'ятаєш, ми тоді радилися з психологом, як їй повідомити? У мене було кілька сценаріїв", - детально нагадала Єфросиніна деталі розриву Хромаєву.

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Інфографіка Єфросиніної / інфографіка: Главред

"І коли я їй сказала: "Наночко, ми тепер із татом будемо жити окремо", пам'ятаєш, як вона так заплющила очі? Я думаю: "Ну все, кабзда". Посиділа-посиділа. Я думаю: "Боже, там сльози рікою". Вона так прибрала руки, подивилася на мене, на тебе і каже: "Так а хто на теніс мене возитиме?" Пам'ятаєш?" - поділилася Єфросиніна.

Хто така Маша Єфросиніна? Маша Єфросиніна - українська телеведуча (Євробачення, Підйом, Фабрика зірок, ШоумаStrouyon, Маскарад), громадська діячка та засновниця громадської організації "Фонд Маша". Одна з найвпливовіших жінок України за версією видання "Фокус", і найуспішніших - за версією видання "Новое время". З 2018 року - Почесний посол ООН у галузі народонаселення в Україні.

Ведуча також додала, що донька стійко перенесла новину тоді і прийняла її з повагою, що на той момент було важливо для пари.

Маша Єфросиніна - новини зараз:

Зазначимо, нещодавно Маша Єфросиніна вирішила прокоментувати своє скандальне інтерв'ю зі співачкою Христиною Соловій. Єфросиніна зазначає, що, по-перше, інтерв'ю з Соловій було "занадто емоційним".

Раніше Єфросиніна показала як переодягається в спортивну форму і розповідає про те, як ставиться до свого тіла. За словами Єфросиніної, вона дуже рада, коли чує компліменти від своїх підписниць. Але в той же час, їй пише величезна кількість хейтерів, які навіть бажають їй зникнути з лиця землі.

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