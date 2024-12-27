Єфросиніна розповіла, чим займається її не публічна донька

20-річна Нана Хромаєва не бажає бути публічною, тому про неї мало що відомо українській громадськості.

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Єфросиніна розповіла про доньку / Колаж Главред, фото Instagram/efrosinina

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На кого вчиться дочка Єфросиніної

Де вона живе

Дочка української телеведучої Маші Єфросиніної, 20-річна Нана Хромаєва, не бажає бути публічною, тому про неї мало що відомо українській громадськості.

Тим часом, як розповіла мати молодої дівчини в інтерв'ю OBOZ.UA, дочка Єфросиніної навчається в Амстердамі.

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"Зараз до нас із сином приїхала дочка Нана. Ще до великої війни вона стала студенткою університету в Амстердамі. Власне, у січні 2022 року ми отримали підтвердження про вступ. Перші пів року вторгнення була зі мною та Сашком за кордоном. І у вересні 2022-го я привезла її в Амстердам. навчається на політолога. Це її вибір, тому що завжди цікавилася перебудовою світу", - заявила вона.

Єфросиніна додає, що донька - її найкращий співрозмовник. ""Нана - одна з найкращих моїх співрозмовниць, з нею дуже класно. Ми зараз щовечора чаюємо, розмовляємо. Бачимося, на жаль, не так часто, канікули в неї бувають лише кілька разів на рік. Ось зараз якраз один із таких щасливих періодів. Вона вже у мене доросла - 20 років", - додала Єфросиніна.

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Як раніше писав Главред, нещодавно Маша Єфросиніна запросила свого чоловіка Тимура Хромаєва для інтерв'ю, де відповіла на всі чутки. За словами ведучої, вона з Хромаєвим вже розходилася і пара робила перерву в стосунках.

А також Маща Єфросиніна заявила, що дуже рада, коли чує компліменти від своїх підписниць. Але в той же час, їй пише величезна кількість хейтерів, які навіть бажають їй зникнути з лиця землі.

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Хто така Маша Єфросиніна? Маша Єфросиніна - українська телеведуча (Євробачення, Підйом, Фабрика зірок, ШоумаStrouyon, Маскарад), громадська діячка і засновниця громадської організації "Фонд Маша". Одна з найвпливовіших жінок України за версією видання "Фокус", і найуспішніших - за версією видання "Новое время". З 2018 року - Почесний посол ООН у галузі народонаселення в Україні.

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