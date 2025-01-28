Маша Єфросиніна розкрила прізвище режисера, який її домагався

Єфросиніна вирішила не прикривати свого кривдника.

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Маша Єфросиніна новини - Єфросиніна назвала прізвище чоловіка, який її домагався / колаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina

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Маша Єфросиніна зізналася, що у 18 років пережила сексуальне домагання

Вона назвала прізвище режисера, домагання якого завдали їй психологічної травми

Українська ведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна розкрила секрет, який тримала при собі майже три десятиліття - через сором і страх осуду з боку колег і близьких. Заговорила вона лише для того, щоб підтримати тих, чий голос сьогодні ледве чути - жінок, які пережили сексуальне насильство.

У 18 років Маша стала жертвою домагань з боку режисера її першого телешоу. Він був старшим за дівчину і спершу нещадно її критикував. Потім став шукати способи усамітнитися з нею - давав приватні уроки, влаштовував додаткові читання сценаріїв тощо. Після цього він почав торкатися Єфросиніної, а одного разу насильно поцілував у губи і намагався залізти руками під спідню білизну юної дівчини.

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Ведуча зізналася, що тоді її нудило від усього, що відбувається, але вона дуже боялася про це з кимось говорити. Сьогодні вже доросла і відкрита Маша зважилася назвати прізвище свого кривдника в ефірі Сніданку з 1+1.

"Його прізвище було Матвєєв. Це нікому ні про що не каже. Можливо, він уже помер. Він був режисером одного проєкту. Повірте мені, якби це була впливова людина і багато що робила зараз у нашій медійній системі, я б давно розкрила його ім'я", - поділилася Маша Єфросиніна.

Хто така Маша Єфросиніна / Главред

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Хто така Маша Єфросиніна? Маша Єфросиніна - українська телеведуча (Євробачення, Підйом, Фабрика зірок, ШоумаЅтгоуон, Маскарад), громадська діячка і засновниця громадської організації "Фонд Маша". Одна з найвпливовіших жінок України за версією видання "Фокус", і найуспішніших - за версією видання "НВ". З 2018 року - почесний посол ООН у галузі народонаселення в Україні.

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