Приходимо до тями: Тодоренко народила третю дитину і показала фото

Зрадниця України Регіна Тодоренко показала свою третю дитину.

Регіна Тодоренко стала мамою втретє / колаж: Главред, фото: instagram.com/reginatodorenko/

Коротко:

Якою новиною поділилася Тодоренко

Що вона написала про пологи

Колись українська співачка і ведуча Регіна Тодоренко, а зараз зрадниця України, народила свою третю дитину.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Телеграм.

"Тепер нас 5. Дорогі мої, дякую за підтримку і трепетне ставлення до моєї родини. Обов'язково скоро поділюся своєю історією, поки приходимо до тями, вчимося звучати злагоджено з нашим новоспеченим маленьким музикантом", - написала вона.

Тодоренко також опублікувала два фото, де показала маленьку ручку і себе.

Тодоренко народила третю дитину / Фото Телеграм/Регіна Тодоренко

Особисте життя Регіни Тодоренко

Регіна Тодоренко вийшла заміж за співака Влада Топалова, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, у 2018 році. Пара виховує двох синів і зараз в очікуванні третьої дитини. У ЗМІ часто з'являються чутки про те, що подружжя свариться через непростий характер Топалова.

Раніше Тодоренко підтвердила третю вагітність / Фото скріншот

Про персону: Регіна Тодоренко Регіна Тодоренко - ведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця гурту Real O. Здобула популярність завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе і будує кар'єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв'язку з цим з вересня 2022 перебуває під санкціями України.

