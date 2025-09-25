Рус
Приходимо до тями: Тодоренко народила третю дитину і показала фото

Олена Кюпелі
25 вересня 2025, 08:26
Зрадниця України Регіна Тодоренко показала свою третю дитину.
Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко стала мамою втретє / колаж: Главред, фото: instagram.com/reginatodorenko/

Коротко:

  • Якою новиною поділилася Тодоренко
  • Що вона написала про пологи

Колись українська співачка і ведуча Регіна Тодоренко, а зараз зрадниця України, народила свою третю дитину.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Телеграм.

"Тепер нас 5. Дорогі мої, дякую за підтримку і трепетне ставлення до моєї родини. Обов'язково скоро поділюся своєю історією, поки приходимо до тями, вчимося звучати злагоджено з нашим новоспеченим маленьким музикантом", - написала вона.

Тодоренко також опублікувала два фото, де показала маленьку ручку і себе.

Тодоренко народила третю дитину
Тодоренко народила третю дитину / Фото Телеграм/Регіна Тодоренко

Особисте життя Регіни Тодоренко

Регіна Тодоренко вийшла заміж за співака Влада Топалова, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, у 2018 році. Пара виховує двох синів і зараз в очікуванні третьої дитини. У ЗМІ часто з'являються чутки про те, що подружжя свариться через непростий характер Топалова.

Тодоренко підтвердила третю вагітність
Раніше Тодоренко підтвердила третю вагітність / Фото скріншот

Зазначимо, як повідомляв Главред, у Мережі з'явилося фото Софії Ротару з шанувальником, який показав, який вона має зблизька вигляд без обробки знімка. Судячи з підпису публікації, кадр було зроблено 22 серпня в Києві.

А також Божена Ринська заявила, що захворіла на ковід через співака Валерія Меладзе. Також вона підкреслила, що мала квиток на концерт артиста, але не змогла бути присутньою через хворобу.

Про персону: Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко - ведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця гурту Real O. Здобула популярність завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе і будує кар'єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв'язку з цим з вересня 2022 перебуває під санкціями України.

21:16

Що першим побачили на картинці: тест, що розкриє приховані риси характеру

20:57

Росіяни можуть виступити проти війни з Україною - в чому причинаВідео

20:55

Прибирання для здоров'я: як часто потрібно пилососити в будинку

20:40

Повернення Динамо до Ліги Європи: УЄФА ухвалив остаточний вердикт

20:32

Зірки точно на їхньому боці: яким ТОП-4 знакам зодіаку скоро усміхнеться доля

20:18

Сигнал, який не можна ігнорувати: чому кіт піднімає дупу коли бачить господаряВідео

19:49

Метастази: лікар прокоментував стан пропагандистки Симоньян

19:48

Не лише розгін: яку насправді приховану функцію має педаль газу

19:47

Влупить -3 та литиме дощ: Україну накрила хвиля похолодання

19:33

Вроджені лідери: ТОП-3 дати народження, що наділяють людей магнетизмом

