Популярний шоумен і воїн ЗСУ зізнався, як переносить важку травму

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З літа 2022 року український ведучий і актор Геннадій Попенко служить у ЗСУ. Восени 2024-го йому довелося піти у відпустку за станом здоров'я: на Запорізькому напрямку Попенко зазнав складної травми - подвійний перелом колінного суглоба, розрив хрестоподібної зв'язки та травми інших груп зв'язок.
Тепер у нього в нозі болти, титанові імпланти та нові зв'язки, до яких Геннадій намагається звикнути. Кінцівка не завжди слухається, що створює значні незручності і в повсякденному житті, і в професійній діяльності.
"Ситуація непроста, але ще важче описати її двома словами. Зараз важливо зосередитися на відновленні повноцінного функціонування кінцівки. На жаль, ця історія не швидка. Професія актора безпосередньо пов'язана з роботою тіла. Тут буде важче знайти собі застосування, якщо є фізичні вади. Тому маю ще одну мотивацію для роботи над наслідками травми... Важко щоразу пояснювати меншій доньці, чому я не можу з нею бігати, як раніше. Поки вдається лише кульгати за нею кривенькою качкою. А тут якраз настав період знімати страхувальні колеса у велосипеді і вчитися їздити лише на двох. Тому розробляю ногу якомога наполегливіше", - розповів Геннадій Попенко в інтерв'ю для Коротко Про.
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Хто такий Геннадій Попенко?
Геннадій Попенко - український актор і шоумен. На його рахунку понад 30 ролей у популярних українських фільмах і серіалах ("Виклик", "Будинок "Слово" тощо). Був ведучим телепроєктів "3х4. Найкумедніше домашнє відео", "Підйом", "Загублений світ" та ін. Має орден "За заслуги" третього ступеня.
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