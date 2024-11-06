Популярний шоумен і воїн ЗСУ отримав травму на Запорізькому напрямку

Геннадій Попенко розповів, як справляється з важкими ушкодженнями.

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Геннадій Попенко новини - Геннадій Попенко отримав важку травму ноги / колаж: Главред, фото: instagram.com/popenko_hennadii

Що сталося з Геннадієм Попенком:

Під час навчань воїн невдало впав

Попенко отримав подвійний перелом колінного суглоба і сильний розрив хрестоподібної зв'язки

Реабілітація важко дається Попенку

Український шоумен Геннадій Попенко влітку 2022 року вступив до лав ЗСУ, мав бойовий досвід і пізніше був переведений на Запорізький напрямок. Там артист отримав серйозну травму.

Про це сам Попенко розповів проєкту "Точка опори". Складні переломи та розірвані зв'язки стали результатом невдалого падіння під час військових тренувань.

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"Я був на Запорізькому напрямку. Під час тренування сталося падіння незручне, із зіткненням. Під час зіткнення вже відбувся перелом. Потім сталося падіння, через що в мене подвійний перелом саме в колінному суглобі, травмовані кілька груп зв'язок, і найстрашніше, що одна група зв'язок, передня хрестоподібна, розірвана взагалі. Її немає, а вона дуже важлива для того, щоб тримати коліно купи, як єдиний організм", - розповів Попенко.

Зараз військовий проходить реабілітацію. Лікарі, які заново зібрали колінний суглоб Попенка з пластин і болтів, а також замінили розірвані зв'язки, налаштовані щодо його відновлення оптимістично. Самому шоумену поки складно звикнути до нових "деталей" у нозі.

"Мені там зараз накрутили болтів, титанових імплантів, якусь нову зв'язочку мені зварганили з моїх зв'язочок і сказали: "Йди гуляй, все буде добре". Я сподіваюся, що все буде добре. Поки зв'язочка гуляє, не до кінця мене слухає, але ми з нею намагаємося знайти контакт", - поділився Геннадій Попенко.

Хто такий Геннадій Попенко? Геннадій Попенко - український актор і шоумен. На його рахунку понад 30 ролей у популярних українських фільмах і серіалах ("Виклик", "Будинок "Слово" тощо). Був ведучим телепроєктів "3х4. Найкумедніше домашнє відео", "Підйом", "Загублений світ" та ін. Має орден "За заслуги" третього ступеня.

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