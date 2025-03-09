"Викликаю вас на бій": Антон Wellboy присоромив "закордонного" Потапа

Вельбой вважає образливою поведінку Потапенка.

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Антон Wellboy підколов Потапа за життя за кордоном / колаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap, instagram.com/a.wellboy

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В інтерв'ю Дудю Потап зробив вигляд, що не знає або не пам'ятає імені Антона Wellboy

Вельбоя це зачепило, і він у відповідь дорікнув шоумену за виїзд за кордон

На початку лютого український співак і музичний продюсер Потап дав перше велике інтерв'ю за час повномасштабної війни. Примітно, що розмовляв артист із російським журналістом Юрієм Дудьом.

У розмові, обговорюючи продюсера-зрадника Юрія Бардаша, який після 24 лютого 2022 року втік до росії та отримав громадянство країни-окупанта, Потап згадав Антона Wellboy, який раніше співпрацював із Бардашем. Точніше його творчість, а ім'я співака він забув (або зробив вигляд, що забув).

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Цей дивний жест з боку Потапенка зачепив Вельбоя: він подивився інтерв'ю лише нещодавно, і присоромив артиста, який вже близько трьох років живе і працює за кордоном. "Викликаю вас на бій! Цей фрагмент інтерв'ю мені скинули підписники. Я подивився його до своєї згадки і вимкнув, чердак кипить. Потап він і в Африці Потап. Я з ним пересікався в Мадриді, і тоді він пам'ятав, як мене звати. А зараз навіть шкода цього добряка. Пам'ятайте, що в нас в 100 разів більше "елефанте" (одна з пісень NK, дружини Потапа - прим. редактора), бо ми тут, ми на базі, і наша молодь качає, а всім дідам - дулю з маком!" - відповів кривднику Антон Вельбой у своєму блозі в Instagram.

Антон Wellboy підколов Потапа за життя за кордоном / колаж: Главред, фото: instagram.com/a.wellboy

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Хто такий Потап? Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, заслужений артист України (2020).Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та ін., разом із якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

Хто такий Wellboy? Антон Вельбой - український співак, композитор, автор пісень, учасник шоу "X-Фактор".

Один із фіналістів Нацвідбору України на Євробачення 2022 року з піснею "Nozzy Bossy". У червні 2022 року Wellboy оголосив про припинення співпраці з продюсером Бардашем.

З 2022 року Антон Вельбой співпрацює з лейблом Papa Music під керівництвом музичного продюсера Євгена Триплова.

У квітні 2023 року Антон Вельбой оголосив, що залишає лейбл, назвавши причиною розбіжності із засновником Олексієм Голубєвим і музичним продюсером Євгеном Трипловим у "російському питанні".

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