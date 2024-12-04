Мюзиклова кіно-естетика та зірки у казкових образах: відбулись зйомки музичного фільму "Різдво. Ти не один"

Завершилисчя зйомки проєкту "Різдво. Ти не один" – казкового музичного фільму про різдвяне диво. Прем’єра фільму - 24 грудня о 21:00 на телеканалі 1+1 Україна.

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Різдво. Ти не один на 1+1 Україна - завершилися зйомки фільму-мюзиклу / колаж: Главред, фото: Пресслужба

У центрі сюжету – історія маленької дівчинки, яка мріє знайти родину. Вона переконана, що їй бракує чогось важливого для того, щоб її обрали батьки, можливо, краси, розуму чи дотепності. Фантастичні Різдвяні духи обіцяють допомогти їй здобути ці якості. Але чи справді потрібно змінювати себе, щоб відчути любов близьких?

Головну роль у музичному фільмі зіграла юна талановита акторка, 10-річна Агнія Костик з Івано-Франківська. Агнія вже має досвід гри разом із Ірмою Вітовською у виставі "Оскар і рожева пані" Івано-Франківського драмтеатру та у короткометражному фільмі "Байки".

Відповідно до режисерського бачення Каті Царик, музичний фільм поєднає мюзиклову кіно-естетику з театральними прийомами щодо декорацій.

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Казкову атмосферу зйомок створювали оригінальні та яскраві декорації. Основну локацію оформили у стилі чарівної 3D листівки. Зміна сцен – "перехід" у світ кожного Різдвяного духа відбувався завдяки величезній замковій щілині. Світ кожного Різдвяного духа символізували певні предмети.

Світ МАСЛЯНИХ, яких зіграли alyona alyona та Jerry Heil, – постійного свята та веселих частувань прикрашали гігантські пончики та макаруни.

Різдво. Ти не один на 1+1 Україна - завершилися зйомки фільму-мюзиклу / Пресслужба

Роль владної чаклунки ЛЮТОЇ приміряла на себе Маша Єфросиніна, сидячи на великому троні.

У світ KAZKA у ролі ТУМАННОЇ можна перенестись, торкнувшись чарівної мушлі, його ілюзорність та мінливість втілювали блискучі дискоболи.

Різдво. Ти не один на 1+1 Україна - завершилися зйомки фільму-мюзиклу / Пресслужба

MONATIK перевтілився в кумедного БАБАЯ: Того, що живе під ліжком. БАБАЙ лякав дівчинку тінями, виглядаючи з-за великого багатошарового ліжка з ковдрами, матрацами і подушками.

Світ НІЧНИЦЬ, ролі яких виконали ROXOLANA, TAYANNA, Даша Квіткова, – це королівство дзеркал.

DOROFEEVA перевтілилась у образ ФЛОЯРИ, її світ – простір захоплення, обожнювання та палких червоних сердець.

ОБЛУДИ у виконанні Schmalgauzen живуть світом подорожей, про які вони забувають, тому їхня сцена була наповнена десятками валіз.

ZLATA OGNEVICH та Ostrovskyi запрошували у бездоганний і довершений світ БІЛИХ.

Світ ВІТРІВ, яких зіграли KADNAY, OTOY та Максим Девізоров, – про дитячість, вічну гру та нестримні бешкети.

Простір ПЕРЕЛЕСНИКА, якого втілив Віктор Андрієнко, був заповнений книгами та гаджетами, настільними іграми, приладами.

Андрій Альохін постав у образі ПТАХА, саме він заманює дівчинку у світ духів.

Дух ГОСПОДАРЯ, в якого перевтілився Юрій Горбунов, знає правила існування світу духів та стежить за дотриманням порядку.

Катерину Осадчу можна буде побачити у фільмі у ролі екскурсоводки.

KOLA втілила роль виховательки, яка приносить добру звістку дівчинці.

А Нікіта Добринін і Наталі Солонік зіграють маму і тата дівчинки.

Зйомки тривали два насичених дні та ніч, а однією з локацій для проєкту став ЦУМ, який вже декілька років є символом святкового міста.

"Моя роль – це дух свята Масляни, і найзахопливіше в ній те, що ти дійсно поринаєш у цей характер. Щоб зіграти абсолютне свято, потрібно відпустити всі тривоги, турботи й страхи. І мені магічним чином це вдалося! Музичні різдвяні проєкти важливі, бо культура має існувати попри все. Діти повинні зростати на правильних істинах, адже через 10 років саме вони будуть будувати нашу країну. І, звісно, варто згадати "Сам удома". Я вважаю, що це один із ключових чинників, який зробив наш український "Щедри" відомим у всьому світі", – поділилася враженнями від зйомок Jerry Heil.

Про перевтілення у свою роль розказала KOLA: "У мюзиклі "Різдво. Ти не один" я граю дуже чуттєву роль. Коли я вчила свою роль, я плакала. Я хочу, щоб на всі свята, і не тільки, наші українські дітки відчували турботу та були в люблячих родинах. В різдвяну ніч буде величезна краса, яка, я впевнена, всіх вас надихне, розчулить, здивує і додасть сил".

Dorofeeva розказала про відчуття під час зйомок: "Якщо чесно, то в образі Флояри зібрано все те, що я не люблю в інших людях. Саме тому мені було дуже цікаво зіграти роль самозакоханої та самовпевненої дівчини. Бо у житті я – повна її протилежність. Враховуючи те, що напередодні зйомок у мене був великий сольний концерт у Палаці Спорту, і всі зусилля йшли туди, то в мене майже не було часу на підготовку до цієї ролі. Я працювала над нею наодинці з собою: вчила і повторювала тексти, поки їхала в автівці – це був єдиний можливий час. Проте коли я зі своїм балетом зійшли в кадр у день зйомок, то ми насміялися з того, що відбувалося на знімальному майданчику, оскільки ця роль – дійсно гротескна і смішна".

Спеціально для "Різдво. Ти не один" написано саундтрек, а музичні хіти артистів прозвучать у новому прочитанні.

Над створенням проєкту працює команда Big Brave Events під керівництвом Володимира Завадюка. Режисерка – Катя Царик, автори ідеї та сценарію – Анастасія Алєксєєва та Льоша Чащин, музичний продюсер – Сергій Могилевський, автор композицій – Євген Тріплов, виконавчий продюсер – Тетяна Писанко.

Подивитись святковий проєкт можна буде на телеканалі 1+1 Україна у Святвечір.

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