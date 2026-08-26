Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Помолодшала на десятки років": 77-річна Пугачова здивувала своїм перевтіленням

Христина Трохимчук
26 серпня 2026, 10:35
google news Підпишіться
на нас в Google
Примадонна викликала бурхливі обговорення в мережі після публікації нової фотографії з шанувальником.
Алла Пугачова зараз
Алла Пугачова зараз / колаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачова, Максим Галкін

Ви дізнаєтеся:

  • У якому вбранні Алла Пугачова з'явилася на новому селфі
  • З ким порівнюють 77-річну співачку шанувальники

Російська співачка Алла Пугачова, яка підтримала Україну після початку повномасштабного вторгнення РФ, вкотре опинилася в центрі уваги користувачів соціальних мереж. У російських ЗМІ з'явився свіжий кадр, на якому 77-річна співачка позує разом із шанувальником.

Для прогулянки виконавиця обрала стильний образ: чорний жакет, одягнений поверх смугастої кофти, темно-синю кепку-біні, а також масивні сонцезахисні окуляри з градієнтом і ланцюжком. Завершальним штрихом її нового образу стала акцентна помада насиченого відтінку.

відео дня
Алла Пугачова - свіже фото
Алла Пугачова - свіже фото / фото: super.ru

Співачка виглядала неймовірно свіжо, доглянуто й бадьоро, щасливо посміхаючись у камеру. Реакція користувачів мережі не змусила себе чекати - фанати засипали артистку компліментами, а деякі навіть провели паралелі із західними поп-іконами та порівняли її з Мадонною.

"Чудово виглядаєте, Алла Борисівна! Як же вона красива, немов помолодшала на десятки років. Справжня жінка-космос!", - відреагували шанувальники.

Алла Пугачова
Алла Пугачова / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Артем Пивоваров емоційно відповів хейтерам, які звинувачують його у вживанні заборонених речовин перед концертами. Співак спростував подібні домисли та підкреслив, що готовий здати аналізи на користь ЗСУ.

Також Меган Маркл не змогла знайти хатніх робітниць через власну зарозумілість. Джерела з оточення герцогині Сассекської стверджують, що кандидатки масово відмовлялися від роботи в її каліфорнійському особняку через її важкий характер.

Читайте також:

Про персону: Алла Пугачова

Алла Пугачова - радянська та російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням внести її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін уже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Алла Пугачова новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Білорусь будує залізницю для військового полігону біля кордону з Україною: що відомо

Білорусь будує залізницю для військового полігону біля кордону з Україною: що відомо

11:17Світ
Що стоїть за візитом глави ЦРУ до РФ: можливі теми переговорів і позиція Кремля

Що стоїть за візитом глави ЦРУ до РФ: можливі теми переговорів і позиція Кремля

11:09Аналітика
"Шахеди" стали утричі швидшими: як Китай допоміг створити нову загрозу для України

"Шахеди" стали утричі швидшими: як Китай допоміг створити нову загрозу для України

10:14Світ
Реклама

Популярне

Більше
Згасає: популярну радянську актрису годують з ложки

Згасає: популярну радянську актрису годують з ложки

Бур'яни засохнуть разом з корінням: потрібен один засіб, який є в домі

Бур'яни засохнуть разом з корінням: потрібен один засіб, який є в домі

Невпізнанний Леонтьєв з'явився в РФ: що сталося з обличчям артиста

Невпізнанний Леонтьєв з'явився в РФ: що сталося з обличчям артиста

Тест на IQ: потрібно знайти помідор серед вишень за 7 секунд

Тест на IQ: потрібно знайти помідор серед вишень за 7 секунд

На Сонці відбувся потужний спалах: насувається затяжна магнітна буря

На Сонці відбувся потужний спалах: насувається затяжна магнітна буря

Останні новини

12:28

У "Парочці слідчих" з’явиться новий слідчий: хто з популярних акторів доєднався до касту найхітовішого детективу

12:26

Командири бойових підрозділів Сил оборони України, які об’єдналися у Християнський корпус, висловили підтримку Кирилу Буданову

12:22

Посудомийна машина прослужить менше: яка поширена звичка може зашкодити техніці

12:08

"Плюс один": Остапчуки оголосили про поповнення в КанадіВідео

12:00

Чим відмити кришки банок від стійкого запаху: хитрий трюк господинь

Росія не справляється і намагається врятувати фронт: Жданов – про те, навіщо Путіну північні корейціРосія не справляється і намагається врятувати фронт: Жданов – про те, навіщо Путіну північні корейці
11:34

Китайський гороскоп на завтра, 27 серпня: Щурам – натхнення, Козлам – чесність

11:34

Коли квіти з балкона слід заносити до будинку: названо небезпечну температуруВідео

11:26

Гороскоп на завтра, 27 серпня: Левам - несподіванка, Дівам - прибуток

11:17

Білорусь будує залізницю для військового полігону біля кордону з Україною: що відомо

Реклама
11:09

Що стоїть за візитом глави ЦРУ до РФ: можливі теми переговорів і позиція Кремля

10:35

"Помолодшала на десятки років": 77-річна Пугачова здивувала своїм перевтіленням

10:14

"Шахеди" стали утричі швидшими: як Китай допоміг створити нову загрозу для України

10:07

Змивають фарбу та псують екрани: що не можна протирати дезінфікуючими серветками

09:55

"Готовий здати аналізи": Пивоваров жорстко відповів на чутки про залежність

09:45

Від +18 до перших заморозків: якою буде погода у вересні в Україні

09:09

РФ переходить до нової тактики ударів: в ISW попередили про план Кремля

09:02

"Цинкові хлопчики Путіна": чому мобілізація в РФ може обернутися проти Кремля

08:27

Україна отримає менше ракет до Patriot: Буданов назвав головну проблему

08:04

РФ завдала удару по Чернігову: зруйновано будинок, загинули жінка та 4-річна дитинаФото

07:37

Гігант "Лукойлу" у вогні: дрони атакували НПЗ поблизу Кстово потужністю 17 млн тоннВідео

Реклама
07:02

Дрони спалили найбільший склад Wildberries поблизу Тамбова: що відомоВідео

06:01

"Кохання увійде в дім": найважливіші дати вересня 2026 року — гороскоп для ЛевівВідео

05:55

"Їх ненавиділи": Меган Маркл зіткнулася із серйозними звинуваченнями

05:31

Чому в мультфільмах СРСР колеса авто часто були овальними: причина здивує багатьох

05:00

Достаток вже близько: чотири знаки зодіаку вийдуть із фінансової скрути

04:41

Тест на IQ: потрібно знайти число 60 серед шісток за 5 секунд

04:09

Експерти закликали вішати паперовий пакет перед вікном - в чому причинаВідео

03:40

Звичайна душова кабіна відходить у минуле: що радять встановити замість неї

03:13

Неприємний запах у ванній кімнаті зникне миттєво - куди треба засипати соду

02:20

Вчені б'ють на сполох: тривалість сну пов'язана зі старінням органів

01:10

"Суттєва проблема": Жданов назвав, чим РФ буде "кошмарити" Україну взимку

00:13

Що буде модно восени та взимку: дизайнер назвав тренди у верхньому одязі

25 серпня, вівторок
23:40

Біля Дніпра вибухи та евакуація, є жертви: подробиці "воєнного злочину"Відео

23:19

Одяг буде як новий: що додати у пральну машину для збереження кольоруВідео

23:05

Які міста під загрозою обстрілу: Жданов про можливі цілі нового удару РФ

22:58

Померла популярна американська співачкаВідео

22:10

Унітаз зміниться на очах: розкрито дешеву альтернативу відбілювачуВідео

22:04

Як РФ може використати нових військових із КНДР: названо тривожний сценарій

21:54

"Ловити витрішки": що насправді означає кумедний український вислів

21:48

Гороскоп на вересень 2026: у кого "згорять" усі гроші, але з’явиться новий дохідВідео

Реклама
21:17

Дощі та грози різко змінять погоду: коли потеплішає до +27 градусів

21:10

У Путіна насмішили новою безглуздою версією причини нападу на Україну

20:53

Як закрити огірки та помідори без оцту: найкращі натуральні консерванти з городу

20:29

Особлива загроза для двох областей: РФ може готувати нові удари по ТРЦ

20:24

Коли копати картоплю: названо найсприятливіші дати кінця серпня і початку вересня

19:58

Ризик наслідків у разі ДТП: один аксесуар не рекомендується одягати в автоВідео

19:39

Аґрус віддячить щедрим урожаєм: що обов’язково слід зробити у серпніВідео

19:32

Гороскоп Таро на завтра, 26 серпня: Близнюкам — світло, Стрільцям — мета

19:10

Денисенко пояснив, як закритий Ормуз грає на руку РосіїПогляд

19:00

Вступ України до ЄС та НАТО: тривожний прогноз ексглави МЗСВідео

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ХарковаНовини ЖитомираНовини ПолтавиНовини ОдесиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти