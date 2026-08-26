"Помолодшала на десятки років": 77-річна Пугачова здивувала своїм перевтіленням

Примадонна викликала бурхливі обговорення в мережі після публікації нової фотографії з шанувальником.

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Алла Пугачова зараз / колаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачова, Максим Галкін

Ви дізнаєтеся:

У якому вбранні Алла Пугачова з'явилася на новому селфі

З ким порівнюють 77-річну співачку шанувальники

Російська співачка Алла Пугачова, яка підтримала Україну після початку повномасштабного вторгнення РФ, вкотре опинилася в центрі уваги користувачів соціальних мереж. У російських ЗМІ з'явився свіжий кадр, на якому 77-річна співачка позує разом із шанувальником.

Для прогулянки виконавиця обрала стильний образ: чорний жакет, одягнений поверх смугастої кофти, темно-синю кепку-біні, а також масивні сонцезахисні окуляри з градієнтом і ланцюжком. Завершальним штрихом її нового образу стала акцентна помада насиченого відтінку.

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Алла Пугачова - свіже фото / фото: super.ru

Співачка виглядала неймовірно свіжо, доглянуто й бадьоро, щасливо посміхаючись у камеру. Реакція користувачів мережі не змусила себе чекати - фанати засипали артистку компліментами, а деякі навіть провели паралелі із західними поп-іконами та порівняли її з Мадонною.

"Чудово виглядаєте, Алла Борисівна! Як же вона красива, немов помолодшала на десятки років. Справжня жінка-космос!", - відреагували шанувальники.

Алла Пугачова / інфографіка: Главред

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Раніше Главред повідомляв, що Артем Пивоваров емоційно відповів хейтерам, які звинувачують його у вживанні заборонених речовин перед концертами. Співак спростував подібні домисли та підкреслив, що готовий здати аналізи на користь ЗСУ.

Також Меган Маркл не змогла знайти хатніх робітниць через власну зарозумілість. Джерела з оточення герцогині Сассекської стверджують, що кандидатки масово відмовлялися від роботи в її каліфорнійському особняку через її важкий характер.

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Про персону: Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська та російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням внести її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін уже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

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