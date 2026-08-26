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"Шахеди" стали утричі швидшими: як Китай допоміг створити нову загрозу для України

Дар'я Пшеничник
26 серпня 2026, 10:14
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Ключові компоненти дронів - від двигунів до гіроскопів - Іран і Росія отримували через китайські заводи та підставні фірми в Гонконзі.
'Шахеди' стали утричі швидшими: як Китай допоміг створити нову загрозу для України
Китай відіграє ключову роль у виробництві реактивних "Шахедів" / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Головне з новини:

  • Реактивні "Шахеди" стали розганятися до 500 км/год
  • Двигуни та деталі для них постачає Китай
  • Нові дрони швидші за українські перехоплювачі

Реактивні безпілотники "Шахед", якими Росія масово атакує українські міста, тепер розганяються до 500 кілометрів на годину - приблизно втричі швидше за старіші версії. Ця технологічна зміна, як і попередні, стала можливою завдяки Китаю, чиї заводи постачали двигуни для цих БПЛА, повідомляє The Wall Street Journal.

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Нинішні та колишні американські чиновники й аналітики сходяться на тому, що китайський ринок тривалий час залишався найважливішим центром постачання комплектуючих для "Шахедів" - від деталей двигунів до сервомоторів і гіроскопів.

Наслідки цієї схеми виходять далеко за межі однієї війни, зазначає видання.

"Цей глобальний ланцюг поставок дозволив Ірану поширити один із найреволюційніших військових винаходів епохи: дешеві дрони, здатні вбивати, які збільшили кількість жертв серед цивільного населення України та підірвали військову перевагу Америки на Близькому Сході", – пише видання.

Раніше подібні прориви у військовій справі народжувалися в державах із власною потужною промисловістю. Тепер будь-яка країна з ідеєю нової зброї може зібрати її з дешевих закордонних комплектуючих - насамперед китайських.

Німецький двигун під китайським контролем

Конструктивно "Шахеди" спираються на розробки США та Західної Німеччини, однак саме виробництво змусило Тегеран шукати деталі по всьому світу, зокрема в західних країнах. Навіть ці компоненти зазвичай ішли через підставні структури в материковому Китаї та Гонконзі, аби замаскувати походження, а згодом більшість із них замінили на місцеві аналоги.

Найскладнішим завданням для іранських інженерів був двигун, який здатен годинами працювати на високих швидкостях і температурах. Оптимальним рішенням виявився німецький L 550 E компанії Limbach Flugmotoren.

З 2012 року китайська компанія почала розповсюджувати двигуни Limbach, а у 2017-му повністю викупила німецького виробника, що спростило Ірану імпорт. Урешті Тегеран створив власний двигун на базі моделей Limbach - знову ж таки з дешевих китайських компонентів.

Механізм обходу санкцій розкрили американські фінансові регулятори.

"Однак розслідування Міністерства фінансів США показали, що практично всі американські та європейські компоненти перенаправлялися через китайських посередників. Підставні компанії, часто розташовані в Гонконзі, замовляли компоненти у західних постачальників, приховуючи, що кінцевим пунктом призначення є Іран або Росія", - йдеться в матеріалі.

Чому перехоплювачі не встигають

Проти старих модифікацій українська ППО діє ефективно - збивається понад 90% таких цілей. Натомість турбореактивні версії за швидкістю переганяють українські перехоплювачі, тож їх доводиться нейтралізувати винищувачами або обмеженим запасом ракет-перехоплювачів, вказують українські чиновники.

Виробником турбореактивних двигунів український уряд називає китайську Telefly Telecommunications Equipment. Після того, як Київ оприлюднив дані про виявлення двигунів Telefly у російських дронах, відповідний розділ зник з англомовної версії сайту компанії - але залишився доступним на сторінках китайською та іншими мовами, а також у каталогах інших китайських онлайн-продавців.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, моніторингові канали попередили, що Росія може готувати удари по великих торговельних об’єктах Києва після атаки на ТРЦ "Сонячна Галерея" у Кривому Розі. Підвищений ризик може стосуватися великих торговельних центрів та магазинів мереж METRO і "Епіцентр".

І ніч проти 25 серпня РФ атакувала Україну керованими авіабомбами, ракетами та безпілотниками. У Запоріжжі та Харкові відомо про загиблих, а в Києві пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.

24 серпня серед білого дня країна-агресорка Росія атакувала Чернігів безпілотником. Ворожий дрон атакував багатоквартирний будинок. на місці удару виникла пожежа.

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Про джерело: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) - щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

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