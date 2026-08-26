"Готовий здати аналізи": Пивоваров жорстко відповів на чутки про залежність

Ви дізнаєтеся:
- Як Артем Пивоваров відповів на чутки про вживання заборонених речовин
- Яке незвичайне парі співак запропонував хейтерам
Популярний співак Артем Пивоваров різко відреагував на постійні звинувачення в тому, що він нібито виходить на сцену під дією заборонених речовин. Виконавець вирішив остаточно розставити всі крапки над "і" та опублікував звернення в Instagram.
Приводи для подібних пліток регулярно дають самі шоу артиста, адже його виступи завжди наповнені неймовірною енергією, драйвом і небезпечними трюками. Артем запевнив, що всі ці звинувачення є абсолютно безпідставними, і він готовий довести свою правоту в будь-який момент, здавши необхідні медичні аналізи.
"Привіт усім, хто пише, що я виступаю під впливом речовин. Я готовий здати аналізи. Я знаю результати, мені нема чого доводити собі", - відрізав артист.
Втім, проходити процедуру просто так Пивоваров не має наміру. Музикант запропонував перетворити хейт на користь для українських захисників і озвучив умови незвичайного парі: він оприлюднить результати медичного обстеження лише в тому випадку, якщо критики закриють важливий збір для військових.
"Хто готовий зібрати кошти для наших бригад і підрозділів? Можемо укласти парі!" - запропонував артист.
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Про персону: Артем Пивоваров
Артем Пивоваров - український співак, автор пісень, саунд-продюсер, колишній тренер шоу "Голос країни-13". Випустив 5 студійних альбомів і 20 синглів. Автор проєкту "Твої вірші, мої ноти". Лауреат двох премій YUNA (2021, 2022) та ордена "За заслуги" третього ступеня.
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