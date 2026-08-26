"Готовий здати аналізи": Пивоваров жорстко відповів на чутки про залежність

У мережі ходили чутки про те, що артист вживав заборонені речовини під час концертів.

https://glavred.net/stars/gotov-sdat-analizy-pivovarov-zhestko-otvetil-na-sluhi-o-zavisimosti-10791446.html Посилання скопійоване

Артем Пивоваров - залежність / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

Як Артем Пивоваров відповів на чутки про вживання заборонених речовин

Яке незвичайне парі співак запропонував хейтерам

Популярний співак Артем Пивоваров різко відреагував на постійні звинувачення в тому, що він нібито виходить на сцену під дією заборонених речовин. Виконавець вирішив остаточно розставити всі крапки над "і" та опублікував звернення в Instagram.

Приводи для подібних пліток регулярно дають самі шоу артиста, адже його виступи завжди наповнені неймовірною енергією, драйвом і небезпечними трюками. Артем запевнив, що всі ці звинувачення є абсолютно безпідставними, і він готовий довести свою правоту в будь-який момент, здавши необхідні медичні аналізи.

відео дня

Артем Пивоваров відреагував на чутки про вживання речовин / фото: instagram.com, Артем Пивоваров

"Привіт усім, хто пише, що я виступаю під впливом речовин. Я готовий здати аналізи. Я знаю результати, мені нема чого доводити собі", - відрізав артист.

Втім, проходити процедуру просто так Пивоваров не має наміру. Музикант запропонував перетворити хейт на користь для українських захисників і озвучив умови незвичайного парі: він оприлюднить результати медичного обстеження лише в тому випадку, якщо критики закриють важливий збір для військових.

Артем Пивоваров - скандал / фото: facebook.com, Артем Пивоваров

"Хто готовий зібрати кошти для наших бригад і підрозділів? Можемо укласти парі!" - запропонував артист.

Артем Пивоваров / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Меган Маркл зіткнулася з серйозними труднощами під час пошуку персоналу в Каліфорнії. Як повідомляють інсайдери, через репутацію вимогливого роботодавця герцогиня Сассекська не змогла найняти домробітниць у свій будинок у Монтесіто.

Також Олег Винник заговорив про готовність змінити громадянство. Виконавець, який втік за кордон, зізнався, що німецький побут йому значно ближчий за український, адже більшу частину життя він провів за кордоном, а на батьківщину повертався лише заради робочих проєктів.

Читайте також:

Про персону: Артем Пивоваров Артем Пивоваров - український співак, автор пісень, саунд-продюсер, колишній тренер шоу "Голос країни-13". Випустив 5 студійних альбомів і 20 синглів. Автор проєкту "Твої вірші, мої ноти". Лауреат двох премій YUNA (2021, 2022) та ордена "За заслуги" третього ступеня.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред