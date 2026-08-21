Під знесення: у Пугачової в РФ конфіскують майно

Бізнесмен, який протягом року домагався скасування прав співачки на ділянку берегової лінії Істрінського водосховища, стверджує, що наступним на черзі є весь особняк.

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У Алли Пугачової конфіскують майно в РФ / колаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачова

Коротко:

Що вирішили "віджати" у Пугачової

За скільки "бізнесмен" "придбав" ділянку

Прибережну ділянку поруч із заміським будинком Алли Пугачової, яка не підтримала військове вторгнення терористичної Росії в Україну, у Підмосков'ї продали на відкритому аукціоні за сміховинні 14 тисяч рублів - конкурентних торгів фактично не відбулося, оскільки заявку подав лише один учасник.

Ділянка площею 1700 квадратних метрів на березі Істрінського водосховища перейшла до бізнесмена на прізвище Риськов, повідомляють пропагандисти.

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У Пугачової намагаються відібрати будинок / Фото Стархіт

Торги організувало Федеральне агентство водних ресурсів, яке виставило прибережну зону на продаж двома тижнями раніше. Якби на аукціон вийшло кілька покупців, ціна ділянки могла б сягнути десятків мільйонів рублів - але цього не сталося.

Триповерхова дача площею 760 квадратних метрів розташована на першій лінії водосховища в селі Малі Бережки Солнечногорського району, приблизно за 45 кілометрів від МКАД по Ленінградському шосе. Пугачова придбала ділянку ще наприкінці 90-х років.

У будинку шість спалень, спа-зона з хамамом і басейном, ліфт, більярдна, кінозал і винний льох. На території облаштовані зона для барбекю, дитячий майданчик, окремий літній будиночок для персоналу та охорони, а також власний причал.

Згідно з документами, власницею маєтку більше не є сама Пугачова - будинок і ділянка тепер зареєстровані на її дочку Крістіну Орбакайте.

Новий власник прибережної смуги розповів, що тривалий час домагався скасування прав співачки на землю, і саме його звернення стало приводом для перевірки.

"Я боровся за це місце близько року, а то й довше. Я готував документи, за моїми заявами було виявлено порушення. Найближчим часом ці об’єкти знімуть з кадастрового обліку, права на них повністю анулюють. Поки що ж Пугачова та Орбакайте там ще зареєстровані", - пояснив Риськов.

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Про особу: Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська та російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням внести її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін уже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

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