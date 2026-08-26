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Що стоїть за візитом глави ЦРУ до РФ: можливі теми переговорів і позиція Кремля

Марія Николишин
26 серпня 2026, 11:09
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Останній відомий візит директора ЦРУ до Москви відбувся за декілька тижнів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Що стоїть за візитом глави ЦРУ до РФ: можливі теми переговорів і позиція Кремля
Чому Реткліфф приїжджав до Москви / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, uk.wikipedia.org

Про що йдеться у матеріалі:

  • Чому директор ЦРУ здійснив рідкісний візит до Москви
  • Який сигнал Реткліфф міг передати Кремлю
  • Що США могли вимагати від Володимира Путіна
  • Чи обговорювалося можливе припинення ударів
  • Як у Кремлі прокоментували візит американця

Директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф здійснив рідкісний особистий візит до Москви 25 серпня. Експерти заявляють, що настільки резонансні поїздки керівник американської розвідки не робить без вагомого приводу.

Главред вирішив з'ясувати, навіщо директор ЦРУ Реткліфф прилітав до Москви.

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Чому директор ЦРУ Реткліфф прилетів до Москви літаком C-17

Незвична логістика поїздки одразу привернула увагу спостерігачів: Реткліфф дістався Москви через Латвію на військово-транспортному Boeing C-17 Globemaster III, а не звичним дипломатичним маршрутом. Стратег із питань Росії, президент фонду Саратога Глен Говард у коментарі Радіо Свобода наголосив, що сам формат подорожі вже видає її винятковий статус.

"Директори ЦРУ не їздять до Москви, якщо їм не потрібно про щось попросити. Тому директори ЦРУ не сідають у літак C-17 і не летять через півсвіту до Росії, якщо справа не є важливою", - заявив він.

Говард провів історичну паралель, згадавши поїздку колишнього директора ЦРУ Вільяма Бернса до Москви в листопаді 2021 року - за кілька місяців до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді, за його словами, місія мала попереджувальний характер.

"Бернс їздив туди в листопаді 2021 року, перед російським вторгненням, щоб попередити їх не вторгатися в Україну", - сказав Говард.

Який ультиматум міг привезти Реткліфф до Кремля

Продовжуючи тему можливих мотивів поїздки, колишній радник із питань національної безпеки сенатських комітетів у справах збройних сил та міжнародних відносин, а нині старший директор Центру військової та політичної могутності при Фонді захисту демократій Бредлі Боумен окреслив, якою могла бути головна вимога американської сторони.

За його баченням, у центрі розмови мало стояти саме припинення бойових дій.

"Я сподіваюся, що на чолі його списку - пряма вимога до Володимира Путіна припинити неприховану агресію проти України", - сказав він.

Боумен додав, що Вашингтон повинен був чітко донести позицію: подальше затягування війни спричинить дедалі жорсткіші обмеження для Росії, а союзники не припинять підтримувати обороноздатність Києва. Окремо він звернув увагу на іранський напрямок співпраці Москви.

"Сподіваюся, він також скаже, що Володимиру Путіну краще припинити надавати Ірану допомогу із запуском супутників", - зауважив він.

НАТО vs "Вісь зла"
НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Припинення ударів по енергетичній інфраструктурі – можлива тема переговорів

Тему можливого змісту перемовин розвинув редактор The Insider Майкл Вайсс, який пов'язав приліт розвідника з ширшим геополітичним контекстом - активізацією диверсійної діяльності проти європейських країн.

Журналіст зазначив, що поїздка збіглася з передачею американських розвідданих партнерам у Балтії та Скандинавії.

"Це пов’язано з розвідданими США, переданими полякам, прибалтам і скандинавам, і відбувається на тлі помітного зростання ймовірних операцій саботажу ГРУ та активності російських дронів у Німеччині, Болгарії, Румунії", - зазначив він.

Вайсс окремо підкреслив, що обмін полоненими точно не був причиною зустрічі, адже для такого формату участь директора ЦРУ не потрібна. Натомість він звернув увагу на репутацію самого Реткліффа як союзника України.

"Реткліфф також є найпроукраїнськішим чиновником в адміністрації, відповідальним за допомогу Києву у проведенні глибинних ударів. Тут важливий контекст: Білл Бернс їздив до Москви у 2021 році, щоб попередити Путіна про вторгнення в Україну", - написав журналіст.

За його даними, сторони обговорювали конкретні кроки до деескалації.

"Реткліфф обговорив у Москві взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та портах України й Росії, можливе припинення вогню в Сумській та Харківській областях як кроки до загальної деескалації, а також перспективи завершення війни", - переконаний Вайсс.

Що заявили в Кремлі про приїзд Реткліффа

На тлі численних версій аналітиків офіційна позиція Москви залишилася демонстративно стриманою. Речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував візит для The Washington Post, обмежившись загальним формулюванням без розкриття суті перемовин.

"Це контакти між службами безпеки", - сказав він, не розкриваючи деталей.

Окремо пропагандистському агентству ТАСС Пєсков дав зрозуміти, що особиста зустріч американського розвідника з диктатором Володимиром Путіним у програму візиту не входила.

Чи пов'язаний візит Реткліффа з виборами у США

Дипломат, надзвичайний та повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Веселовський в ефірі Еспресо заявив, що приїзд високопосадовця до Москви має конкретну внутрішньополітичну підкладку у Вашингтоні.

"Прибув до Москви Реткліфф. Це важливо. І я не виключаю, що він прибув для того, щоб просувати пропозиції американців щодо якогось - хай і ілюзорного, хай тимчасового, хай і короткого - але припинення бойових дій", - припустив він.

Дипломат детальніше пояснив, які саме зовнішні фактори підштовхують команду президента США Дональда Трампа шукати швидкий результат. Він назвав наближення виборів у США та нерозв'язану ситуацію довкола Ірану ключовими подразниками для Білого дому.

"Тому що вибори у Сполучених Штатах насуваються, ситуація в Ірані не поліпшується, великої підтримки вимог Сполучених Штатів, щоб увесь світ негайно заблокував Іран, Трамп теж не очікує. Тобто він про це говорить, і тому хоче досягнути якоїсь, хай і дрібної, хай і, будемо говорити, штучної, але нібито перемоги на якомусь фронті", - зауважив Веселовський.

На його думку, напрямок, який могла американська адміністрація для демонстрації результату – це Україна.

"І цим фронтом, можливо, обрана Україна. Це один із можливих варіантів, тому Реткліфф у Москві. А просто так директор ЦРУ не прилітає", - наголосив дипломат.

Що стоїть за візитом глави ЦРУ до РФ: можливі теми переговорів і позиція Кремля
Вибори в США / Інфографіка: Главред

США можуть знати про настрої в РФ

Веселовський також припустив, що американська сторона може мати доступ до чутливої інформації про настрої всередині російського керівництва.

За його словами, це могло стати додатковим аргументом для активізації перемовин саме зараз.

"Можливо, американці щось знають краще. І, можливо, вони відчули, що з'явився якийсь сумнів у Путіна і його кліки, чи варто продовжувати? Чи не приведе це до якихось серйозних заколотів, заворушень на території Російської Федерації?", - сказав він.

Розвиваючи цю думку, дипломат описав можливий формат компромісу, який Вашингтон міг запропонувати Кремлю - відновлення економічних зв'язків в обмін на певні гарантії для України.

"Можливо, вони щось знають. І, можливо, американці хочуть їм сказати: Слухайте, поки не пізно, давайте зупинимося. Ми з вами відновимо торгівлю, відносини, знімемо з вас санкції, а ви перестанете й дасте Україні на цьому етапі, в цій ситуації певні гарантії, а там побачимо", - припустив він.

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Про джерело: The Washington Post

The Washington Post - американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

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