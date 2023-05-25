Золота рибка "спливла": куди пропала та де зараз знаходиться Яна Клочкова

Олімпійська чемпіонка Яна Клочкова переховується від громадськості з початку повномасштабної війни.

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Де зараз Яна Клочкова / колаж: Главред, фото: facebook.com/klochkova1

Українська плавчиня і чотириразова олімпійська чемпіонка Яна Клочкова зберігає абсолютне мовчання щодо повномасштабної війни в Україні - з 24 лютого вона повністю зникла з українського інформаційного простору, перестала вести соціальні мережі, зате частенько з'являється в російській соцмережі "ВКонтакте".

Де зараз знаходиться Клочкова, розповів у своєму YouTube- шоу Слава Дьомін. "Золота рибка" осіла в тимчасово окупованому Криму (плавчиня народилася в Сімферополі і до 15 років жила в Криму - прим. редактора) разом з батьками і сином, стверджує ведучий.

"Таке враження, що Клочкова просто живе в зовсім іншій реальності", - коментує мовчання і місцезнаходження спортсменки ведучий, обурений її мовчазною позицією.

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Втім, Дьомін нагадав, що такий розвиток подій - цілком закономірний, адже в 2006 році Клочкова підтримувала втікача Віктора Януковича, і була депутатом Харківської міськради від "Партії регіонів".

Ще у вересні 2021 року Яна Клочкова була в Україні, та брала активну участь у громадському житті країни. Наприклад, влаштувала масштабний заплив з великою кількістю учасників.

Дивіться відеорепортаж про заплив Клочкової по Дніпру в День плавання:

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