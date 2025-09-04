"Він чудовий партнер": Катя Кузнецова зробила зізнання про стосунки з Цимбалюком

Кузнецова зважилася на відвертість.

Катя Кузнецова особисте життя - акторка висловилася про Тараса Цимбалюка / колаж: Главред, фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk, instagram.com/katykino

Уже кілька місяців Катя Кузнецова самотня

Їй стали приписувати роман із Тарасом Цимбалюком

Артистка прокоментувала ці чутки

Українська акторка Катерина Кузнецова в липні 2025 року оголосила про розставання з бойфрендом-росіянином. Тепер її особисте життя стало предметом підвищеного інтересу - кому ж дістанеться серце зірки?

Потенційним "претендентом" вважають актора Тараса Цимбалюка: актори знімалися разом у серіалі "Кохання та полум'я". До того ж офіційно вони обидва самотні.

У бесіді з Кіно 24 Кузнецова чутки про роман з колегою спростувала. Катя зазначила, що Тарас став для неї приятелем, і з ним дуже комфортно дружити і працювати, але про романтику в їхніх стосунках не йдеться.

"Це мій колега та бро! Я до нього прекрасно ставлюся, він має класне почуття гумору, чудовий партнер в плані підтримки. Тарас дуже відкритий, класний, комунікабельний. Якщо хочете сфотографуватися – сміливо підходьте, не соромтеся. Він сам усе зробить", - каже акторка.

Катя Кузнецова особисте життя - акторка висловилася про Тараса Цимбалюка / instagram.com/taras.tsymbaliuk

Про персону: Тарас Цимбалюк Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно і телебачення. Найбільш відомий роботами в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" і "Жіночий лікар".

