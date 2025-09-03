"Незабутній день": зіркова стрибунка хрестила новонароджену доньку

Ірина Геращенко дозволила шанувальникам розділити з її родиною найпотаємніші моменти.

Ірина Геращенко стрибунка сім'я - спортсменка показала обличчя доньки / колаж: Главред, фото: instagram.com/gerashchenkoi

Ірина Геращенко повідомила, що в середині серпня хрестила доньку

Спортсменка поділилася фотографіями з таїнства

Олімпійська стрибунка Ірина Геращенко в середині червня народила первістка - дівчинку, яку вона та її чоловік, спортсмен і тренер Сергій Спільняк, назвали Діаною. 16 серпня малятко пройшло церемонію хрещення.

Таїнство відбулося у Видубицькому монастирі в Києві. Хрещеними батьками стали подруга сім'ї Анастасія Охол та український бігун Юрій Кіщенко.

Про особливий день у житті її доньки Ірина розповіла у своєму блозі в Instagram. Вона опублікувала серію фото з церемонії, і подякувала всім, хто розділив з ними радість хрещення первістка. "Ваші теплі слова, увага, щирі емоції та присутність зробили цей день по справжньому незабутнім та особливим", - пишуть щасливі батьки.

Ірина Геращенко стрибунка сім'я - спортсменка показала обличчя доньки / instagram.com/gerashchenkoi

Ірина Геращенко стрибунка сім'я - спортсменка показала обличчя доньки / instagram.com/gerashchenkoi

Ірина Геращенко стрибунка сім'я - спортсменка показала обличчя доньки / instagram.com/gerashchenkoi

Ірина Геращенко стрибунка сім'я - спортсменка показала обличчя доньки / instagram.com/gerashchenkoi

Про персону: Ірина Геращенко (спортсменка) Ірина Геращенко - українська стрибунка у висоту, бронзова призерка літніх Олімпійських ігор 2024 року, бронзова призерка чемпіонату Європи 2024 року і срібна призерка чемпіонату Європи у приміщенні 2021 року, повідомляє Вікіпедія.

