"Незабутній день": зіркова стрибунка хрестила новонароджену доньку

Олімпійська стрибунка Ірина Геращенко в середині червня народила первістка - дівчинку, яку вона та її чоловік, спортсмен і тренер Сергій Спільняк, назвали Діаною. 16 серпня малятко пройшло церемонію хрещення.
Таїнство відбулося у Видубицькому монастирі в Києві. Хрещеними батьками стали подруга сім'ї Анастасія Охол та український бігун Юрій Кіщенко.
Про особливий день у житті її доньки Ірина розповіла у своєму блозі в Instagram. Вона опублікувала серію фото з церемонії, і подякувала всім, хто розділив з ними радість хрещення первістка. "Ваші теплі слова, увага, щирі емоції та присутність зробили цей день по справжньому незабутнім та особливим", - пишуть щасливі батьки.
Про персону: Ірина Геращенко (спортсменка)
Ірина Геращенко - українська стрибунка у висоту, бронзова призерка літніх Олімпійських ігор 2024 року, бронзова призерка чемпіонату Європи 2024 року і срібна призерка чемпіонату Європи у приміщенні 2021 року, повідомляє Вікіпедія.
