Фамільна схожість: Вірастюк показав красунчика-сина, і похвалився його великим досягненням

Коротко:
- Василь Вірастюк показав, який зараз вигляд має його син-першокурсник
- Він також розкрив, де і на якій спеціальності хлопець здобуватиме вищу освіту
В українського стронгмена і шоумена Василя Вірастюка п'ятеро синів від трьох різних жінок. 17-річний Олег, його старша дитина від другої дружини Інни, цього року став студентом.
Вірастюк разом зі своєю матір'ю Іриною Василівною відвідали церемонію початку навчального року першокурсника. Гордий батько у своєму блозі в Instagram опублікував світлини з хлопцем, а також розповів, яку професію і де здобуватиме Олег.
"Олежик свого часу захопився IT-індустрією, займався розвитком, відвідував online-курси з комп'ютерної грамоти, набував знань в тій галузі. Подав документи в 4-и різні заклади, але слава Богу отримав підтвердження про зарахування (на бюджет) саме в один з найпрестижніших Університетів України. Відтепер Вірастюк Олег Васильович - студент Київського університету імені Тараса Шевченка. Факультет компʼютерних технологій та кібернетики. Спеціальність: інженерія програмного забезпечення. Сину, нелегку ти справу і напрямок обрав. Легко не буде, це я точно знаю, ніхто нічого тобі "не подарує", здобуті тобою знання - це твій успіх та самореалізація в майбутньому. Нехай все вдається!" - написав Василь Вірастюк.
Про персону: Василь Вірастюк
Василь Вірастюк - український актор, силач, народний депутат IX ст. (партія Слуга народу), заслужений майстер спорту України та володар титулів "Найсильніша людина України" (2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007) і "Найсильніша людина світу" (2004). Член збірної України, яка завоювала титул "Найсильніша нація світу" у 2003 і 2004 роках. Почесний президент Федерації стронгмену України.
