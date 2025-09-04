"Іноді непростий": дружина Позитива заворожила шанувальників новими знімками

Юлія Сахневич поділилася своїми спогадами.

Юлія Сахневич - новини / колаж: Главред, фото: instagram.com, Юлія Сахневич

Юлія Сахневич показала сімейний контент

Що вона написала про минуле літо

Дружина відомого українського співака Позитива - танцівниця і хореограф Юлія Сахневич - поділилася сімейними знімками.

На своїй сторінці в соцмережах Юлія показала, як минуло літо і підбила підсумки. За словами хореографині, це літо стало особливим для неї.

"Bye-bye, літо 2025 року... Цей час був справжнім маленьким життям - насиченим, зворушливим, іноді непростим, але все одно неймовірним. Для мене це асоціюватиметься з теплими спогадами та особливим вайбом", - написала Юлія.

Юлія Сахневич із сім'єю / фото: скрін instagram.com, Юлія Сахневич

Також вона уточнила, що три місяці минули швидко і ніхто не встиг сповна насолодитися літом, але тепер збирається рухатися далі.

Юлія Сахневич із сином / фото: instagram.com, Юлія Сахневич

Шанувальники залишилися в захваті від публікації Сахневич і написали безліч коментарів.

"Неймовірні всі втрьох. Ви створені бути щасливими!";

"Обіймаю і щастя вам бажаю!";

"Манюня-гарнюня!", - зазначили підписники.

Про персону: Позитив Олексій Завгородній, більш відомий під псевдонімом Позитив - український співак і композитор, автор пісень, музичний продюсер і актор. Колишній учасник дуету "Время и Стекло". Співпрацював із Потапом і продюсерським центром MOZGI Entertainment. Брав участь у проєктах "Голос. Діти" (як зірковий тренер разом із Надею Дорофєєвою; 4 сезон) і "Танці з зірками-7".

