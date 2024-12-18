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"Він знову бреше": Алсу озвіріла на колишнього чоловіка

Олена Кюпелі
18 грудня 2024, 18:57оновлено 18 грудня, 19:36
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Російська співачка Алсу ніяк не вибереться з наслідків свого розлучення.
Алсу накинулася на Абрамова
Алсу накинулася на Абрамова / Колаж Главред, фото Instagram/alsou

Що розповіла співачка:

  • Що повинен робити Абрамов
  • Чим зайнятися його адвокату

Популярна російська співачка Алсу, яка мовчить про те, що Росія напала на Україну, продовжує "крутиться" навколо чуток про розлучення, а також пліток, які оточують її та її колишнього чоловіка Яна Абрамова, зробила чергову заяву.

Як нещодавно опублікували пропагандистські ЗМІ, Абрамову нібито днями застукали з найкращою подругою Алсу в Дубаї. Тим часом, сама співачка заявила, що це фото зробила вона сама особисто під час спільної прогулянки. І жодних зв'язків між подругою і колишнім чоловіком немає і бути не може.

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Пізніше вона також вийшла в сторіз, де рознесла колишнього в пух і прах, а також порадила, що йому робити далі у ставленні до жінок.

"Мені здається, довіритель не розуміє, що адвокат надає йому ведмежу послугу. Він постійно бреше і виставляє себе і його на посміховисько. Ці замовні статті, дурні висловлювання, навіщо це треба дорослим чоловікам? Для кого цей цирк? Моя порада одному - почати новий рік із того, що перестати ображати жінок. Другому - подумати все-таки про вихід на пенсію", - написала Алсу.

Співачка Алсу поставила колишнього на місце
Співачка Алсу поставила колишнього на місце / Скриншот Instagram/alsou

Також вона підкреслила, що чутки про роман Яна Абрамова з її подругою Яною Юханановою - "абсолютна вигадка".

"Фотографія, яку всі обговорюють у Мережі, зроблена мною особисто кілька років тому. Друга людина на цій фотографії вирішила зіпсувати репутацію дівчини просто за те, що вона підтримала мене в моїх рішеннях. Перестаньте, будь ласка, поширювати неправдиву інформацію. Він знову бреше", - підсумувала Алсу.

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Раніше Главред писав про те, що артистка вже знайшла собі нового коханого, з яким будує стосунки, тому Абрамов переживає, що коханцю дружини дістанеться статок після розлучення. "Подружжя давно не живе разом. У Алсу вже нове кохання", - заявило джерело.

Раніше також пропагандистські ЗМІ підловили співачку Алсу і спробували дізнатися у неї подробиці її особистого життя. Зокрема, їх цікавили подробиці розлучення з її поки ще чоловіком Яном Абрамовим.

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Хто така Алсу

Алсу Абрамова - російська співачка, телеведуча, актриса. Відома мононімно як Алсу. За даними Вікіпедії, вона заслужена артистка РФ, народна артистка Республіки Татарстан, народна артистка Республіки Башкортостан. Артист ЮНЕСКО в ім'я миру, але продовжує мовчати про напад Росії на Україну.

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